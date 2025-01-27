Финал "Лиги храбрых" пройдет в Минске 1 февраля. Какие команды сойдутся в борьбе за титул победителя

Нашумевший проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых" подходит к развязке третьего сезона.

Ровно за неделю до большого финала в Минском международном выставочном центре состоялась презентация турнира в рамках выставки "Моя Беларусь". Каждый гость мог ознакомиться с особенностями спортивной борьбы, показать свои умения. Локация пользовалась вниманием самых маленьких участников. Некоторые впервые узнавали многое о новом для себя виде спорта.

Финал "Лиги храбрых" примет столичный Prime Hall 1 февраля. В битве за титул победителя третьего сезона сойдутся детско-юношеские команды Могилевской области и Москвы.