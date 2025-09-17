Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Грыгуч: Закрытие Польшей границ - элемент гибридной войны между США и Китаем

Закрытие Польшей границ с Беларусью - это элемент гибридной мировой войны между США и Китаем, считает польский политолог Томаш Грыгуч.

По мнению эксперта, чтобы решить этот вопрос, достаточно будет звонка американского посла в Польше Туску и границу откроют.

Такое мнение из Польши еще раз подчеркивает, что даже граждане внутри страны понимают, что у Варшавы отсутствует суверенитет и самостоятельность в принятии решений.

