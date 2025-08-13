Главный тренер ФК "Динамо-Минск" Вадим Скрипченко покинул пост

Фото sport5.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baf8e140-2c27-489e-b408-200b7e53e4fc/conversions/f818c479-5d3a-454a-8652-7a5899ce4145-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baf8e140-2c27-489e-b408-200b7e53e4fc/conversions/f818c479-5d3a-454a-8652-7a5899ce4145-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baf8e140-2c27-489e-b408-200b7e53e4fc/conversions/f818c479-5d3a-454a-8652-7a5899ce4145-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baf8e140-2c27-489e-b408-200b7e53e4fc/conversions/f818c479-5d3a-454a-8652-7a5899ce4145-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sport5.by

Пост главного тренера футболистов "Динамо-Минск" покинул Вадим Скрипченко, сообщает БЕЛТА.

Действие контракта прекращено по соглашению сторон. Такая информация размещена на официальном сайте чемпионов Беларуси.

Отмечается, что ФК "Динамо-Минск" был заинтересован в продолжении работы с Вадимом Скрипченко, но в итоге просьба специалиста о досрочном завершении трудовых отношений была удовлетворена.

Скрипченко возглавил столичных динамовцев в ноябре 2022 года. Под его руководством команда после 19-летнего перерыва в 2023 году стала чемпионом Беларуси, а в следующем сезоне защитила титул.