Главный тренер ФК "Динамо-Минск" Вадим Скрипченко покинул пост
Автор:Редакция news.by
Пост главного тренера футболистов "Динамо-Минск" покинул Вадим Скрипченко, сообщает БЕЛТА.
Действие контракта прекращено по соглашению сторон. Такая информация размещена на официальном сайте чемпионов Беларуси.
Отмечается, что ФК "Динамо-Минск" был заинтересован в продолжении работы с Вадимом Скрипченко, но в итоге просьба специалиста о досрочном завершении трудовых отношений была удовлетворена.
Скрипченко возглавил столичных динамовцев в ноябре 2022 года. Под его руководством команда после 19-летнего перерыва в 2023 году стала чемпионом Беларуси, а в следующем сезоне защитила титул.
Исполнять обязанности главного тренера минского "Динамо" продолжит Александр Павлов, в штаб которого вошел Дмитрий Ленцевич.