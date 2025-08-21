3.70 BYN
Горносько стала первой в многоборье на Кубке сильнейших спортсменов в Москве
Алина Горносько стала победительницей соревнований в многоборье на проходящем в Москве Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике, пишет БЕЛТА.
Участие в турнире принимают лучшие грации из Беларуси и России. Уверенную победу в многоборье среди сениорок одержала Алина Горносько. Лидер белорусской команды в сумме за четыре упражнения набрала 121,950 балла, опередив белоруску Дарью Веренич на шесть очков. Тройку призеров замкнула россиянка Мария Борисова. Белоруска Дарья Ткачева стала 7-й, Анастасия Салос, Анна Каменщикова, Алина Речкина и Дарья Грохотова расположились на местах с 12-го по 15-е.
Кроме того, национальная сборная Беларуси завоевала серебро в многоборье в групповых упражнениях. В этом же виде программы в младшей возрастной группе лучшая из белорусских команд стала четвертой. В многоборье у юниорок сильнейшей из белорусок была Кира Бабкевич, показавшая пятый результат.
22 августа грации разыграют медали московского турнира в отдельных видах.