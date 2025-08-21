Горносько стала первой в многоборье на Кубке сильнейших спортсменов в Москве

Фото: МИР24 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e639e77-1d0f-4dda-852c-15ee3ed36beb/conversions/efb4fd04-7ee8-46fc-8175-fb71ef832901-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e639e77-1d0f-4dda-852c-15ee3ed36beb/conversions/efb4fd04-7ee8-46fc-8175-fb71ef832901-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e639e77-1d0f-4dda-852c-15ee3ed36beb/conversions/efb4fd04-7ee8-46fc-8175-fb71ef832901-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e639e77-1d0f-4dda-852c-15ee3ed36beb/conversions/efb4fd04-7ee8-46fc-8175-fb71ef832901-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИР24

Алина Горносько стала победительницей соревнований в многоборье на проходящем в Москве Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике, пишет БЕЛТА.

Участие в турнире принимают лучшие грации из Беларуси и России. Уверенную победу в многоборье среди сениорок одержала Алина Горносько. Лидер белорусской команды в сумме за четыре упражнения набрала 121,950 балла, опередив белоруску Дарью Веренич на шесть очков. Тройку призеров замкнула россиянка Мария Борисова. Белоруска Дарья Ткачева стала 7-й, Анастасия Салос, Анна Каменщикова, Алина Речкина и Дарья Грохотова расположились на местах с 12-го по 15-е.

Кроме того, национальная сборная Беларуси завоевала серебро в многоборье в групповых упражнениях. В этом же виде программы в младшей возрастной группе лучшая из белорусских команд стала четвертой. В многоборье у юниорок сильнейшей из белорусок была Кира Бабкевич, показавшая пятый результат.