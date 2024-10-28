История хоккея переписана. Алексей Колосов - первый белорусский вратарь, сыгравший в НХЛ

В ночь на 28 октября за океаном в сильнейшей лиге мира сыграл 16-й по счету белорус. В последнее время мы часто обращаемся к НХЛ. Это, конечно, не может не радовать.

Но данный случай особый. Ведь за "Филадельфию Флайерз" дебютировал голкипер Алексей Колосов. (Прежде никогда белорусским вратарям такое не удавалось). Воспитаннику минского "Динамо" пророчили НХЛ еще пару лет назад.

Но путь к мечте получился непростым.

Дата 28 октября 2024 года отныне навсегда в летописи отечественного хоккея. Прежде в НХЛ удалось сыграть 15 белорусам. Но это были 6 защитников и 9 нападающих.

Безусловно, наши вратари в лиге могли дебютировать и раньше. Видится, что ближе всех к данному моменту был Андрей Мезин, который провел несколько лет за океаном в 90-х. Однако именно воспитаннику минского "Динамо" Алексею Колосову выпала честь стать первопроходцем среди голкиперов.

Надежда на появление Алексея в НХЛ была с 2021 года. Тогда "Филадельфия Флайерз" выбрала Колосова в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте. Парень не уехал за океан, а продолжил совершенствоваться в родной системе "Динамо". И даже после подписания полноценного контракта с "летчиками", весь минувший сезон страж ворот выступал за "зубров" на правах аренды в КХЛ. И голкипер влюбил в себя всю публику: так болельщики не раз отправляли парня на "Матч звезд".

Артем Каркоцкий, гендиректор ХК "Динамо-Минск":

"Дебютом Алексея Колосова гордится вся Беларусь и структура "Динамо". Пройдя сумасшедшую конкуренцию, он пробился в основную команду Национальной хоккейной лиги, что дорогого стоит. Это подчеркивает эффективность работы ведущей школы страны "Динамо-Джуниверс".

Самое главное, что Алексей должен стать примером для подрастающего поколения белорусских вратарей. Есть пословица: терпенье и труд все перетрут. Просто нужно работать, а наши тренеры помогут. Колосов прошел всю вертикаль подготовки - от детской школы до НХЛ.

Виталий Клименков, директор хоккейной школы "Динамо-Джуниверс":

"Определенное чувство гордости, безусловно, за успехи Алексея, за тех тренеров, руководителей, за саму школу, которые принимали непосредственное участие в его воспитании, обучении, элементарной человеческой поддержке, которая способствовала такому историческому успеху".

Сезон за океаном Колосов начинал в АХЛ, играя за "Лихай-Вэлли Фантомз". Однако ходили слухи, что Алексей получит шанс проявить себя в сильнейшей лиге мира за "Флайерз" этой осенью. "Филадельфия" переживает непростые времена. И нестабильное выступление коллег по амплуа - Самуэля Эрссона и Ивана Федотова - лишь приближали данный момент. Вызов в основную команду белоруса пришелся на домашнюю встречу "летчиков" против "Монреаля". Минчанин совершил несколько ключевых и после встречи был удостоен похвалы главкома Джона Тортореллы.

Джон Торторелла, главный тренер ХК "Филадельфия Флайерз":

"Думаю, вратарь был хорош. На самом деле он сделал неплохие сейвы".

Дебютный поединок белоруса в лиге оказался неуспешным для команды. "Флайерз" проиграли "Канадиенс", 3:4. Колосов сделал 20 сейвов после 24 бросков. Алексей провел на льду 58 минут 10 секунд. Коэффициент надежности - 4 и 13. Несмотря на статистику, вратарь получил хорошие отзывы от экспертов.

Скотт Хартнелл, хоккейный эксперт (Канада):

"Колосов быстр и выглядит очень уверенно. Кажется, что он точно знает, что делать в воротах. В первом периоде он сделал несколько больших спасений. Конечно, взаимодействие между Колосовым и другими хоккеистами команды должно только улучшиться. Перед игрой мы видели, как несколько защитников общались с Алексеем, объясняя ему все тонкости. Здесь присутствует и языковой барьер, но, на мой взгляд, голкипер сыграл очень хорошо".

Что же будет дальше?! Самый актуальный вопрос. Но надеемся, что место в рамке - не разовая акция, белорус будет играть за "Филадельфию" и дальше.