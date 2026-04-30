Итоги хоккейного года: в Минске назвали лучших игроков и тренеров Экстралиги 2025/2026

Сезон Экстралиги 2025/2026 официально завершен. В Минске состоялась 6-я церемония закрытия внутреннего чемпионата, где чествовали заметных хоккеистов, тренеров, функционеров и арбитров.

Наградили также тех, кто отличился в медийной сфере и маркетинговой деятельности. Самым надежным вратарем вновь стал Никита Мытник, а лучшим бомбардиром-защитником - Роман Солдатов. У нападающих главным бомбардиром оказался Станислав Кучкин, снайпером - Максим Кунишников.

Из всех номинаций организаторы выделяют 4 основные. Статуэтку лучшего молодого игрока получил Даниил Ракитин из смоленского "Славутича". Приз имени Руслана Салея достался Никите Ремезову из "Лиды". Кубок имени Владимира Наумова получил тренер-чемпион Дмитрий Саяпин из "Металлурга", а MVP года - Станислав Кучкин из "Юности".

На церемонии закрытия были отмечены также и представители СМИ. Третий раз статуэтку "Лучший журналист" забрала ведущая телеканала "Первый информационный" Кристина Камыш.

Телеверсию церемонии покажет телеканал "Беларусь 5" в воскресенье, 3 мая, в 9:50.