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Ирина Курочкина: Борцов узнают по ушам
В таком виде спорта, как борьба, спортсмены часто ломают уши. Серебряный призер олимпийских игр по борьбе Ирина Курочкина в "Актуальном интервью" рассказала о своей травме.
У меня сломано ухо. Но сегодня это не проблема - делают косметический надрезик и все.
"Борцов вообще узнают по ушам. Они называют это "пельмени". Такая визитная карточка борцов - уши сломанные", - отметила спортсменка.
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