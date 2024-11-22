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Ирина Курочкина: Борцов узнают по ушам

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В таком виде спорта, как борьба, спортсмены часто ломают уши. Серебряный призер олимпийских игр по борьбе Ирина Курочкина в "Актуальном интервью" рассказала о своей травме.

У меня сломано ухо. Но сегодня это не проблема - делают косметический надрезик и все.
Ирина Курочкина

"Борцов вообще узнают по ушам. Они называют это "пельмени". Такая визитная карточка борцов - уши сломанные", - отметила спортсменка.

Ирина КурочкинаборьбаАктуальное интервью

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