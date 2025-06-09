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Карлос Алькарас стал чемпионом "Ролан Гаррос - 2025"
Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису. В финале мужского одиночного разряда 8 июня вторая ракетка мира обыграл итальянца Янника Cиннера.
Матч продолжался 5 часов 31 минуту и стал самым продолжительным титульным поединком в истории турнира. Переломным моментом стал отрезок в 4-м сете, когда Алькарас отыграл три матчбола, впоследствии выиграл гейм и сет.
Напомним, Алькарас защитил чемпионский титул "Ролан Гаррос". Всего на счету испанца 5 побед на турнирах "Большого шлема".
Фото РИА Новости