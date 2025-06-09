Карлос Алькарас стал чемпионом "Ролан Гаррос - 2025"

Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису. В финале мужского одиночного разряда 8 июня вторая ракетка мира обыграл итальянца Янника Cиннера.

Матч продолжался 5 часов 31 минуту и стал самым продолжительным титульным поединком в истории турнира. Переломным моментом стал отрезок в 4-м сете, когда Алькарас отыграл три матчбола, впоследствии выиграл гейм и сет.