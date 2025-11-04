ХК "Динамо-Минск" празднует пятую победу подряд

Минское "Динамо" продолжает успешное выступление в регулярном розыгрыше КХЛ. 3 ноября "зубры" добыли пятую победу кряду. На домашней арене бело-синие взяли верх над московским ЦСКА. Счет составил 2:0.

Лишь в третьем периоде счет открыл нападающий ХК "Динамо-Минск" Илья Усов, а точку броском в пустые ворота поставил Станислав Галиев. Голкипер хозяев Василий Демченко отразил в этом матче все 26 бросков, оформив первый "сухарь" в сезоне. Отметим, что из 12 домашних встреч "зубры" выиграли 10.

"Хорошая была игра. Две команды играли строго по системе. Рады, что удалось забить шайбы в конце. Вратарь сыграл также отлично", - сказал Илья Усов.

"Игра была вязкая. Было много борьбы, мы имели шансы забить еще и в первом периоде, и во втором. Но все-таки это была равная игра", - заметил главный тренер ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Квартальнов.

В турнирной таблице Западной конференции "зубры" поднимаются на третье место. Впереди еще четыре матча на "Минск-Арене". Ближайший состоится 6 ноября против "Ак Барса".