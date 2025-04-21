Кто станет обладателем Кубка Президента - "Юность" или "Витебск"? На кого ставят зрители и букмекеры

Кто же заберет Кубок Президента? Ответ на главный вопрос всего хоккейного сезона узнаем 21 апреля ориентировочно в 22:00. Минская "Юность" и "Витебск" на "Чижовка-Арене" проведут решающий, седьмой матч финальной серии. Лишь в пятый раз в истории для определения чемпиона понадобилось максимальное количество игр. Эксперты и букмекеры предпочтение отдают именно столичному клубу. Однако "медведи" с севера страны настроены дать оппоненту бой.

Люди потихонечку начинают подтягиваться на "Чижовка-Арену". Начало седьмого матча за Кубок Президента состоится в 19:55. А это значит, что остается совсем немного времени, чтобы занять свое место рядом с командой. И пусть каждый решает самостоятельно, с какой конкретно - "Юностью" или "Витебском".

В нынешнем соревновательном году уже состоялось 53 аншлага. Причем больше половины - 27 - пришлись на нокаут-раунд. Установлен и рекорд посещаемости первенства. Так, в пятом поединке финальной серии на "Чижовка-Арене" на трибунах находилось 3 774 человека. Верим, что к вечеру эта цифра будет больше. Точно знаем, что большой десант выдвинулся из Витебска на финальную битву - три автобуса, две маршрутки. Это значит, что 230 человек едут организованно от клуба. И не забываем про тех фанатов, кто будет добираться из северного региона до столицы самостоятельно.