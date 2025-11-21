Кубок сильнейших спортсменов собрал пловцов из 11 стран

Триумфаторы мира и Европы, финалисты Олимпийских игр вступили в жаркую борьбу за медали Кубка сильнейших спортсменов по плаванию. Масштабный турнир на короткой воде принимает бассейн международного стандарта в Минске.

На первенство заявлено свыше 500 пловцов из 11 стран - это Россия, Китай, ЮАР, Венгрия и не только. Сборная же Беларуси на старте выступает в своем сильнейшем составе. В обойме все лидеры команды - Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и другие.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Желаем побед, выступить достойно и показать свои силы".

Накануне состоялась торжественная церемония открытия международного турнира, в рамках которой прошел зрелищный медийный заплыв. На одной воде свои силы проверили известные белорусские, и не только, журналисты, комментаторы, спортсмены таких видов спорта, как легкая атлетика, конькобежный спорт, триатлон и многие другие.

Уже были разыграны первые медали. В стартовый день на высшую ступень пьедестала поднялась белоруска Анастасия Шкурдай, которая соревновалась на дистанции 200 м комплексным плаванием.