Лучшее спортивное событие, идея, проморолик - победителей премии "PRO спорт" объявят 21 ноября
Автор:Редакция news.by
20 ноября объявили лучшие проекты первой профессиональной Маркетинговой премии "PRO спорт".
Впервые в таком масштабном формате ее проводит Национальный олимпийский комитет Беларуси. Экспертное жюри в составе олимпийских чемпионов и призеров, маркетологов и журналистов внимательно выслушало презентации в разных номинациях.
Выступления финалистов подчеркнули, что рынок спортивного маркетинга в Беларуси успешно развивается.
"Лучшее спортивное событие", "Лучшая работа в соцсетях", "Лучший проморолик", "Лучшая креативная идея" - имена победителей в этих и других номинациях будут объявлены 21 ноября.