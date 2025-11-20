Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лучшее спортивное событие, идея, проморолик - победителей премии "PRO спорт" объявят 21 ноября

20 ноября объявили лучшие проекты первой профессиональной Маркетинговой премии "PRO спорт".

Впервые в таком масштабном формате ее проводит Национальный олимпийский комитет Беларуси. Экспертное жюри в составе олимпийских чемпионов и призеров, маркетологов и журналистов внимательно выслушало презентации в разных номинациях.

Выступления финалистов подчеркнули, что рынок спортивного маркетинга в Беларуси успешно развивается.

"Лучшее спортивное событие", "Лучшая работа в соцсетях", "Лучший проморолик", "Лучшая креативная идея" - имена победителей в этих и других номинациях будут объявлены 21 ноября.

премияНОК Беларуси