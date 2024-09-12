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Марафон по скандинавской ходьбе стартует в Минске 30 сентября
Около 6 тыс. участников соберет III Республиканский марафон по скандинавской ходьбе, который стартует в Минске 30 сентября, сообщает агентство "Минск-Новости" в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Старт спортивному событию будет дан в столичном сквере "Яблоневый", на пересечении ул. Калиновского и пр. Независимости. В нем примут участие 270 минчан старшего поколения. Откроет общереспубликанский марафон заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко. Любители активного образа жизни начнут дистанцию в 11:00.
В ведомстве отметили, что всего марафон объединит более 500 горожан серебряного возраста. Примечательно, что самому старшему участнику исполнилось 86 лет.
Напомним, марафон "Шаг к долголетию" приурочен ко Дню пожилых людей. В 2023 году он объединил 5 тыс. белорусов старшего поколения. Планируется, что в нынешнем соберет порядка 6 тыс. участников.
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