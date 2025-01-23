Мэдисон Киз сыграет с Ариной Соболенко в финале Australian Open

Ранее двукратная победительница Australian Open первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла в двух партиях испанку Паулу Бадосу (12-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:2. Соболенко дважды подряд выигрывала первый в сезоне турнир серии "Большого шлема". В 2023 году она обыграла в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а год назад была сильнее китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь.