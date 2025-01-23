Мэдисон Киз сыграет с Ариной Соболенко в финале Australian Open

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Американская теннисистка Мэдисон Киз вслед за белоруской Ариной Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, сообщает БЕЛТА.
В сегодняшнем втором полуфинале американка, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, неожиданно одолела в трехсетовом поединке вторую ракетку планеты - польскую теннисистку Игу Свентек - 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).
Ранее двукратная победительница Australian Open первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла в двух партиях испанку Паулу Бадосу (12-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:2. Соболенко дважды подряд выигрывала первый в сезоне турнир серии "Большого шлема". В 2023 году она обыграла в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а год назад была сильнее китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь.
Мужские полуфинальные матчи состоятся 24 января. Лидер мирового рейтинга - действующий победитель австралийского первенства итальянский теннисист Янник Синнер - сыграет с американцем Беном Шелтоном (20). Во втором полуфинале десятикратный чемпион Австралии сербский теннисист Новак Джокович (7) будет соперничать с представителем Германии Александром Зверевым (2). Финал мужского турнира в Мельбурне состоится 26 января. В 2024 году Янник Синнер в матче за чемпионский титул победил россиянина Даниила Медведева.