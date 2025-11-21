Международная лига клубного биатлона стартует - все о начале сезона

Международной лигой клубного биатлона стартует зимний олимпийский сезон. Белорусские атлеты с первых гонок намерены ввязаться в борьбу за награды высшего достоинства.

Биатлон белорусы любят и ценят за эмоции, особенно когда на финише белорусский спортсмен с родным флагом. Гордость и вдохновение в такие моменты достигают наивысшего предела.

Лидеры белорусского биатлона - настоящие поп-звезды, и не только спортивных болельщиков. Новость о том, что лидер российской сборной и главный конкурент Антона Смольского за глобус Кубка Содружества Эдуард Латыпов вспомнил свои навыки парикмахера и постриг самого младшего Смольского, облетела интернет.

Прошлый сезон стал вторым в истории проведения совершенно нового формата, который предлагает Международная лига клубного биатлона. Ведь команды комплектуются не по региональному принципу, а создают клубы. Сначала спортсмены будут соревноваться в масс-стартах 22 ноября, а затем в смешанной эстафете 23 ноября.

Степан Данилов, призер этапов Кубка Содружества по биатлону:

"Спасибо, что нас поддерживаете. Мы это чувствуем. Приходите, болейте, и мы будем показывать красивый биатлон для вас и для страны".

Составы очень интересные, и впервые в истории соревнований - интернациональные. Сам же комплекс в Ханты-Мансийске - это большая история мирового биатлона.