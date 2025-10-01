"Минчанка" стала обладательницей Суперкубка Беларуси по волейболу среди женских команд

Первый трофей нового сезона действующие победительницы чемпионата и Кубка страны оспаривали с вице-чемпионом Беларуси могилевским "Коммунальником". Поединок во Дворце спорта "Уручье" закончился уверенной победой "Минчанки" со счетом 3:0 по партиям (25:15, 25:8, 25:20). Женский Суперкубок Беларуси разыгрывается с 2023 года, столичный клуб выиграл все три титульных матча. Ранее обладателем трофея среди мужских команд стал солигорский "Шахтер".