"Минчанка" стала обладательницей Суперкубка Беларуси по волейболу среди женских команд
Женская волейбольная команда "Минчанка" выиграла Суперкубок Беларуси 2025 года, сообщает БЕЛТА.
Первый трофей нового сезона действующие победительницы чемпионата и Кубка страны оспаривали с вице-чемпионом Беларуси могилевским "Коммунальником". Поединок во Дворце спорта "Уручье" закончился уверенной победой "Минчанки" со счетом 3:0 по партиям (25:15, 25:8, 25:20). Женский Суперкубок Беларуси разыгрывается с 2023 года, столичный клуб выиграл все три титульных матча. Ранее обладателем трофея среди мужских команд стал солигорский "Шахтер".
В сезоне-2025/26 "Минчанка" вновь будет представлять нашу страну в женской российской Суперлиге. Первый поединок регулярного чемпионата белорусские волейболистки проведут дома 5 октября против калининградского "Локомотива".