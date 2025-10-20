Мини-футбол: как прошел второй матч сборной Беларуси против Китая

Команда Александра Черника показала высокий уровень в товарищеских матчах по мини-футболу против Китая.

Второй спарринг между сборными Беларуси и Китая по мини-футболу прошел во дворце спорта "Уручье". Напомним, первая встреча завершилась убедительной победой команды Александра Черника со счетом 11:0 - это было их первое в истории противостояние. Но та игра уже в прошлом, а повторный поединок стал совершенно новой историей.

Сценарий повторного матча практически ничем не отличался от первого. Сборная Беларуси владела мячом, гости ориентировались на контратаки. Первыми счет открыли хозяева. По ходу первого тайма отличился Павел Роговик. После перерыва преимущество хозяев площадки увеличил Артем Зуенок. Точку в игре поставил Сергей Крыкун. Со счетом 3:0 победила белорусская сборная. Общий счет двух спаррингов - 14:0.

"Во второй игре удивил их настрой. После поражения 0:11 в первой встрече им, видимо, хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками, которых собралось довольно много", - рассказал Сергей Крыкун.

Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:

"Беларусь является очень сильной сборной. Мы многому научились у вашей команды. Для моей команды было честью играть против Беларуси".