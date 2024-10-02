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Минское "Динамо" стартует в основном раунде Лиги конференций 3 октября
Футболисты минского "Динамо" намерены положительным результатом начать свой путь в элитном, основном раунде Лиги конференций, в котором начнут выступление в четверг, 3 октября. Соперника, шотландский "Хартс, чемпионы Беларуси по футболу будут принимать на стадионе в азербайджанском Сумгаите.
1 октября динамовцы уже провели тренировку, причем не только спортивную - готовились к встрече с соперником и тактически, и теоретически.
"Можно сказать, что это и почетно, и ответственно, потому что достаточно продолжительное время мы не участвовали в осенней стадии Еврокубков. И, конечно, хочется, чтобы это было не просто участие, а мы показывали хороший результат. И мы будем делать все возможное, чтобы побеждать", - заверил болельщиков один из ключевых защитников "Динамо-Минск" Вадим Пигас.
Футбольная команда "Динамо-Минск" в ранге чемпиона Беларуси провела насыщенную еврокубковую кампанию этим летом. Пройдя квалификацию, ребята пробились в основной раунд Лиги конференций. Это третий по статусу Еврокубок, который в этом сезоне проходит по новому принципу.
Но самое главное - это элитная стадия, и поэтому пожелаем удачи футболистам минского "Динамо" в поединке против шотландского "Хартса".
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