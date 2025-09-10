Море впечатлений и честный спорт - как прошел Кубок Победы по пляжному волейболу в центре Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab6e1ca5-43bb-4c35-b877-18ff34dbdabb/conversions/8842c7f7-518e-4936-a2e7-aa05fc598b5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab6e1ca5-43bb-4c35-b877-18ff34dbdabb/conversions/8842c7f7-518e-4936-a2e7-aa05fc598b5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab6e1ca5-43bb-4c35-b877-18ff34dbdabb/conversions/8842c7f7-518e-4936-a2e7-aa05fc598b5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab6e1ca5-43bb-4c35-b877-18ff34dbdabb/conversions/8842c7f7-518e-4936-a2e7-aa05fc598b5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минск, площадка около Дворца спорта. Именно здесь на протяжении четырех дней наша страна принимала Кубок Победы по пляжному волейболу. Турниров подобного масштаба именно в этом виде спорта мы еще не принимали. Но, как всегда, блестяще справились с этой задачей.

За две недели до старта соревнований в столице стартовало непосредственно строительство временного стадиона. Локация была выбрана целенаправленно в самом центре нашей родины, чтобы абсолютно каждому поклоннику волейбола было просто добраться до арены и, безусловно, чтобы популяризировать этот вид спорта.

Столичные специалисты возводили непосредственно каркасы и трибуны арены. Белорусы и в этой области авторитетные специалисты. А вот организацией всех сопутствующих вопросов в плане проведения матча, интерактивной зоны фудкортов, работы волонтеров занималась непосредственно Белорусская федерация волейбола и волейбольный клуб "Минск".

Формат Кубка Победы предполагал 4 соревновательных дня по 12 пар из России, Казахстана, Кубы и, разумеется, Беларуси были представлены среди мужчин и женщин. Их ждал групповой раунд и плей-офф. Дуэты в Минске одни из сильнейших в мире. Отсюда солидный призовой фонд.

"За призовой фонд отвечает Всероссийская федерация волейбола. За первое место пара получит 10 тыс. долларов. Это хороший призовой фонд. У нас такого еще не было уровня. Очень хотелось подарить этот праздник Беларуси, городу Минску", - поделилась генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина.

Беларусь выставила две пары опытных Александра Дедкова и Павла Петрушко в мире пляжного волейбола. Это призеры этапов чемпионатов России и многократные чемпионы Беларуси. У ребят россыпь наград. А вот у девчат наша страна выставила очень юных спортсменок из Жлобина. 18-летнюю Надежду Тишкову и 16-летнюю Ольгу Абраменко.

Девушки тренируются под руководством Олега Абраменко, отца Ольги, он же является главным тренером волейбольного клуба "Искра" Жлобина. Чтобы подготовиться лучше к играм в Минске, Оля и Надя, собственно, как и Александр с Павлом, за 10 дней до старта Кубка Победы подготовку к соревнованиям начали на кортах спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". Несмотря на дождь и не самую комфортную погоду, работа велась без выходных.

А параллельно велась работа над ареной. Здесь уже за 4 дня до старта турнира все было готово. Генеральной репетицией соревнований стали матчи чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Все прошло гладко. Первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович рано утром в день старта Кубка Победы лично инспектировал готовность стадиона.

"Раньше мы не проводили такого рода соревнования. А сейчас в центре столицы, в знаковом месте, возле Дворца, спорта пройдет пляжный волейбол, новый опыт. Думаю, что это будет здорово, классно, мы постарались, чтобы вместе с нашими российскими друзьями и коллегами здесь было достаточно интересно", - отметил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

Опыт для нашей страны такой первый, поэтому коллеги из России тонкости проведения подобных матчей объясняют нашим волонтерам и юным волейболистам, которые сегодня еще только учатся игре, а далее, будем верить, станут звездами волейбола.

Волейбольный клуб "Минск" организовал яркую фан-зону, где и юные, и опытные болельщики могли найти себе развлечения на любой вкус, повеселиться в перерывах, получив максимум удовольствия от турнира.

Четыре соревновательных дня пролетели незаметно. Это подметили уже после и организаторы, и волейболисты. Но об этом чуть позже. Итак, белорусский спортивный интерес был удовлетворен. И Надя, и Оля, и Александр, и Павел вышли из группы в четвертьфинал. Юные жлобинчанки сенсационно одержали две победы из двух возможных в группе при аншлаге на трибунах. Сложнее всех болеть за своих было в эти дни близким наших юных звездочек. И вдвойне приятнее, что дебютировав на столь высоком уровне, белоруски удивили всех и вывели Беларусь в итоге в полуфинал турнира.

Столь выдающийся спортивный успех, конечно же, был замечен и нашими друзьями, бессменный ведущий всех соревнований по пляжному волейболу в России, официальный голос Чемпионата мира по футболу 2018 года Олег Богачев был впечатлен и белорусской парой, и, в принципе, организацией соревнований.

Белтелерадиокомпания также максимально широко освещала Кубок Победы. Все матчи были показаны на телеканале "Беларусь 5".

"Самое главное, что здесь есть люди, которые выигрывали медали чемпионатов мира, чемпионатов Европы, становились призерами Олимпийских игр", - заметил комментатор телеканала "Беларусь 5" Сергей Мацкевич.

В 1/2 финала вышла в итоге одна наша пара. Александр Дедков и Павел Петрушко завершили свою борьбу в четвертьфинале, уступив будущим финалистам - тандему Лямина и Гусева.

Тишкова и Абраменко в полуфинале в итоге проиграли, став четвертой парой Кубка Победы. Но при этом девчонки влюбили в себя всю Беларусь.

"Девчонки провели турнир на своем максимальном уровне на данный момент. Влюбили в себя минских болельщиков, всю страну. В любом случае остались только положительные эмоции от этого турнира", - поделился старший тренер женской сборной Беларуси по пляжному волейболу Олег Абраменко.

Первыми же в истории турнира обладательницами Кубка Победы среди женщин стал дуэт из Калининграда - Мария Егорова и Мария Лазуренко.

У парней равных не было кубинцам, участникам Олимпийских игр в Париже, Нослену Диасу и Хорхе Алайо.

Кубок Победы - это не просто турнир, это дань памяти героям Великой Отечественной войны, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом.