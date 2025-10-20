3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
На чемпионате мира по карате Беларусь представят Дэвид Нгуен и Иван Кудинов
Автор:Редакция news.by
На чемпионате мира по карате Беларусь представят Дэвид Нгуен и Иван Кудиновnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3732b4-9ce3-47db-b7fa-ebac98590110/conversions/9d6d84b6-131d-4149-9215-9f9c84e09aec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3732b4-9ce3-47db-b7fa-ebac98590110/conversions/9d6d84b6-131d-4149-9215-9f9c84e09aec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3732b4-9ce3-47db-b7fa-ebac98590110/conversions/9d6d84b6-131d-4149-9215-9f9c84e09aec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3732b4-9ce3-47db-b7fa-ebac98590110/conversions/9d6d84b6-131d-4149-9215-9f9c84e09aec-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Париже завершился отборочный турнир на чемпионат мира по карате. Белорусскую команду на нем представили 10 спортсменов, из которых на главный старт сезона пробились Дэвид Нгуен в категории до 75 кг, а также Иван Кудинов, который выступает в весе свыше 84 кг.
Близка была к завоеванию лицензии во Франции и чемпионка прошедших недавно III Игр стран СНГ Мария Малахова. Девушка стала лучшей в предварительной группе, но потерпела неудачу в плей-офф.
Чемпионат мира по карате пройдет в Каире с 27 по 30 ноября.