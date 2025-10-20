Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На чемпионате мира по карате Беларусь представят Дэвид Нгуен и Иван Кудинов

В Париже завершился отборочный турнир на чемпионат мира по карате. Белорусскую команду на нем представили 10 спортсменов, из которых на главный старт сезона пробились Дэвид Нгуен в категории до 75 кг, а также Иван Кудинов, который выступает в весе свыше 84 кг.

Близка была к завоеванию лицензии во Франции и чемпионка прошедших недавно III Игр стран СНГ Мария Малахова. Девушка стала лучшей в предварительной группе, но потерпела неудачу в плей-офф.

Чемпионат мира по карате пройдет в Каире с 27 по 30 ноября.

СпортЕдиноборства

чемпионат мира