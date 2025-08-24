На ЧМ по гребле на байдарках и каноэ белорусы выиграли 5 медалей

По-прежнему под прессом Европы даже спортсмены. Нейтральный статус как лакмусовая бумажка. Несмотря на это белорусских гребцов знает весь мир. Целую неделю спортивные болельщики с замиранием сердца следили за событиями в Милане. Там проходил юбилейный, 50-й, чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Всем прекрасно известно, что это один из самых медальных видов спорта для страны. Так, начиная с летних Игр в Афинах 2004 года, белорусская флотилия всегда находилась на олимпийском пьедестале почета. Но в последнее время выездов на крупные международные соревнования у наших экипажей было откровенно мало.

Поэтому Милан оценил общий уровень. А итальянцы, которым уже в феврале принимать белые Игры, смогли продемонстрировать организаторские способности, приправленные гостеприимством со щепоткой местного колорита. На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ побывала и съемочная группа "Главного эфира".

Италия, как и весь спортивный мир, замерла в ожидании. Менее чем через полгода этой стране принимать белые Олимпийские игры. И данный форум, кстати, станет первым с участием двух городов-хозяев в официальной форме. Пока же в столице мод стоит 30-градусная жара. Здесь местное население и думать не мыслит о зиме. Но подготовка к Милану и Кортине д’Ампеццо идет полным ходом.

Сейчас продолжается работа над почти сотней проектов с общим финансированием около трех с половиной млрд евро. Сюда входят, в том числе, строительство и реконструкция спортивных объектов. Рекламы Олимпиады в самом Милане пока маловато. Есть только один официальный фан-шоп, да и тот в Кортине д’Ампеццо. Зато уже идет обучение волонтеров. Так на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ помощники грядущих белых Игр тренировались.

Елена Ферри, волонтер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ (Италия):

"К Олимпиаде мы проходим сейчас онлайн-курсы, а в сентябре будем собираться на семинары. На чемпионате мира по гребле задействовано почти 100 волонтеров. Здесь мы можем практиковаться в очень похожей обстановке, что нас ожидает на Играх. Мы разделены по направлениям. Я, например, работаю в пресс-центре и помогаю журналистам. Очень много людей решили подать заявку на участие в планетарной регате, потому что любят этот вид спорта".

ЧМ по гребле на байдарка и каноэ в Милане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b63e7f24-c4c3-4b00-b9ae-035518083921/conversions/6be60573-447b-4337-9f7f-bc1722e366d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b63e7f24-c4c3-4b00-b9ae-035518083921/conversions/6be60573-447b-4337-9f7f-bc1722e366d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b63e7f24-c4c3-4b00-b9ae-035518083921/conversions/6be60573-447b-4337-9f7f-bc1722e366d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b63e7f24-c4c3-4b00-b9ae-035518083921/conversions/6be60573-447b-4337-9f7f-bc1722e366d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Милан в третий раз в своей истории принимал лучших байдарочников и каноистов планеты. Этот город был хозяином чемпионатов мира в 99-м году, 10 лет назад и в нынешнем сезоне. К слову, гребной канал "Идроскало" для белорусской сборной считался удачным. В 2015-м здесь было завоевано 10 медалей и 12 лицензий. Приятные впечатления от водной глади остались и сейчас.

Иван Потапенко, серебряный призер чемпионата Европы по гребле на каноэ:

"Черепахи. Когда ты едешь, они специально подныривают под лодку, как будто бы они дрессированы. Прекрасные впечатления. Канал просто восхитительный. Когда на старте становишься в ловушку, перед твоими глазами открывается такой прекрасный вид на горы, который тебя заряжает и толкает вперед".

"Приехали сюда гоняться с конкретной целью, с конкретными задачами, и пока не получается расслабиться, - признался бронзовый призер чемпионата мира - 2025 по гребле на каноэ Владислав Полешко. - Один из таких самых медальных стартов, который у нас мог быть, уже прошел, и можно чуть отпустить, и на самом деле чуть насладиться и Миланом, и каналом, поэтому мы в восторге, мы рады".

ЧМ по гребле на байдарка и каноэ в Милане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/296fcffb-7c2f-41b7-a438-da85d8189453/conversions/c116e4da-611e-43db-b2dd-1152141d0878-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/296fcffb-7c2f-41b7-a438-da85d8189453/conversions/c116e4da-611e-43db-b2dd-1152141d0878-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/296fcffb-7c2f-41b7-a438-da85d8189453/conversions/c116e4da-611e-43db-b2dd-1152141d0878-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/296fcffb-7c2f-41b7-a438-da85d8189453/conversions/c116e4da-611e-43db-b2dd-1152141d0878-xl-___webp_1920.webp 1920w

Расслабиться белорусы на чемпионате планеты не могли по простой причине. Форум собрал лучших атлетов мира - итого 625 человек из более чем 70 государств. А после летних Игр в Париже 20-24 никто из олимпийских чемпионов и призеров не завершил профессиональные карьеры. В текущем сезоне у наших экипажей было за спиной только три крупных старта и все внутренние - Кубок и чемпионат страны, а также "Кубок сильнейших спортсменов" в Заславле. Потому команда не понимала свой уровень.

Александр Мызгин, тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:

"Видели, на что мы способны, где мы можем взять медаль. Вот этого сейчас не произошло. В этом году мы не смогли выехать на чемпионат Европы. Чехия нас не принимала. Этапы Кубка мира прошли без нашего участия в этом году. Поэтому немножко в темную, скажем так, уйдем. Но любой человек, который приезжает на чемпионат мира, если спросить, он едет выступить хорошо".

"Конечно, мы очень рады, что мы допущены. Мы можем бороться за самые высокие награды. Очень бы хотелось больше принимать участие на этапах Кубка мира и на чемпионат Европы ездить. Хочется участвовать на всех стартах, показывать свои силы, возможности. Потому что мы каждый день готовимся к новым победам", - надеетсясеребряный призер чемпионата мира - 2025 по гребле на каноэ Юлия Трушкина.

Так или иначе, но в белорусской дружине происходит смена поколений. Данный процесс неизбежен во всех видах спорта. Гребля на байдарках и каноэ не исключение. Выступление на чемпионате мира в Милане - это важно. Однако более значима системная работа к Олимпийским играм в Лос-Анжелесе 2028. Потому специалисты доверились молодым атлетам. В выездном списке 23 человека. И некоторые из них дебютировали на планетарной регате.

Елизавета Примак, серебряный призер чемпионата мира - 2025 по гребле на каноэ:

"Конечно, мы очень рады. Это первый наш такой старт в нашей карьере. Первая медаль на международных соревнованиях".

"Получаем колоссальное удовольствие, находясь среди таких именитых спортсменов. Очень приятно выступать с ними в одном заезде, смотреть. Как они ездят, на каком мы уровне", - делится впечатлениями бронзовый призер чемпионата мира - 2025 по гребле на байдарках Инна Савчук.

Станислав Савельев, бронзовый призер чемпионата мира - 2025 по гребле на каноэ:

"Смена поколений - это хорошо, но пока поколение вырастет, на это нужно время. Соответственно, мы растем. У нас есть прогресс из года в год. Мы это видим сами по себе".

Наша молодежь не подвела! Елизавета Примак, Станислав Савельев и Инна Савчук помогли взойти на пьедесталы почета "четверкам" в женском и мужском каноэ, а также женской байдарке соответственно. Истина о том, что белорусы сильны в больших экипажах, вновь нашла свое подтверждение. Кстати, Савчук вместе с Владиславой Скригановой заменили титулованных Марину Литвинчук и Ольгу Худенко, которые не смогли добраться до чемпионата мира из-за запрета на въезд в Евросоюз.

Маргарита Ткачева, двукратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках:

"Первый наш мир, первым нашим составом в 2013 году был третий. Сейчас обновленный состав тоже третий, поэтому начало неплохое".

Также получился заезд у каноисток Инны Неделькиной и Юлии Трушкиной в суперкоротком спринте. Они вторые. Первой на пяти километрах с перебежками стала опытная Ольга Климова.

Таким образом, у белорусов пять медалей - золото, два серебра и две бронзы. Большинство наград принадлежат каноистам.

Константин Щербак, старший тренер мужской сборной Беларуси по гребле на каноэ:

"Эти ребята пришли, им было по 18 лет. Только-только начинают понимать, как эти медали добываются здесь. Они растут и радуют, что еще есть поколения, которые подтягиваются. Три года до Олимпиады. Поэтому, я думаю, мы на правильном пути".

Белорусы никак не могли повлиять на чемпионате мира на одну ситуацию. Девушки и парни выступали в нейтральном статусе, так же, как и россияне. И в медальном зачете организаторы объединили представителей двух сборных AIN в одну. Что ж! Вместе мы сильнее. Вплоть до второго места в общекомандном протоколе.