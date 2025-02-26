Не только в зале со свистком - из чего складывается работа тренером на самом деле

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Большинство считают, что работа тренером - это стоять со свистком и контролировать спортсменов. Но это только пятая часть от всех обязанностей. Об этом рассказал старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Роман Синиченко в "Актуальном интервью".

Значительная часть работы, как отметил Роман Синиченко, кроется в компьютере. "Для меня лично, как для тренера, основная деятельность заключается здесь, за этим компьютером. Я считаю, порядка 50 % - это аналитическая, творческая деятельность, составление планов, анализ состояния спортсменов, выполнения нагрузки, соревновательный анализ", - обозначил он.