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Не только в зале со свистком - из чего складывается работа тренером на самом деле
Большинство считают, что работа тренером - это стоять со свистком и контролировать спортсменов. Но это только пятая часть от всех обязанностей. Об этом рассказал старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Роман Синиченко в "Актуальном интервью".
Значительная часть работы, как отметил Роман Синиченко, кроется в компьютере. "Для меня лично, как для тренера, основная деятельность заключается здесь, за этим компьютером. Я считаю, порядка 50 % - это аналитическая, творческая деятельность, составление планов, анализ состояния спортсменов, выполнения нагрузки, соревновательный анализ", - обозначил он.
"Около 30 % - это ментальная подготовка, работа непосредственно над созданием команды, психоэмоционального фона. И лишь 19-20 % - это то, что для большинства, наверное, является понятием работы тренера - со свистком, с секундомером на рубеже, в зале и все остальное. И 1 % я оставляю на свой секретный элемент", - поделился Роман Синиченко.