"Неспортивное поведение": что сейчас происходит в олимпийском движении

Мировой спорт стал игрой политиков, которые не допускают к стартам ведущих спортсменов. Представьте себе голливудский блокбастер, из которого на монтаже вырезали всех главных героев. Вот так выглядит сегодня Олимпиада. В Италии завершаются Игры, на последний день традиционно попадает финал хоккейного турнира, который на этой Олимпиаде был совершенно неполноценным без белорусских и российских хоккеистов. Хотя все болельщики понимают, какие яркие составы, тем более со звездами команд НХЛ, могли выставить наши сборные.

Международный олимпийский комитет в лице нового председателя уже близок к тому, чтобы зачистить все националистические настроения, которые исходят от небольшой группы государств. Но даже во время Игр в Италии случались инциденты, где свое бездарное выступление старались прикрыть политическими лозунгами.

То, что сейчас происходит в олимпийском движении, напоминает детский сад, где воспитательница Кирсти Ковентри, она же глава Международного олимпийского комитета, то и дело вытирает сопли буквально пяти-шести странам, которые как шкодники способны напомнить о себе только политическими грязными лозунгами.

22 февраля официально закрываются зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д-Ампеццо. Место в потенциале выбрано было красивое, ведь здесь ровно 70 лет тому назад уже проходила Олимпиада, где общий зачет, к слову, выиграла сборная Советского Союза. Естественно, и в эти дни состоялся ряд красивых спортивных историй, поскольку много стран, культур, много судеб и событий сходятся в одном месте на протяжении двух недель.

Но как можно всерьез восхищаться теми или иными победами в тех видах спорта, в которых проходят в открытую репрессии. Удивительно, что МОК допустил белоруску Анну Гуськову, олимпийскую чемпионку, которая была способна бороться за медаль и сейчас, ведь линия олимпийских отстранений выдержана последовательно. Убирают, не стесняясь, сильных, наплевав на принципы, заложенные при воссоздании олимпиад Пьером де Кубертеном.

В Париж, вы помните, в 2024-м на удивление поехали наши батутисты. Литвинович и Бордиловская завоевали по медали. Но как в случае с ними, так и в случае с Гуськовой как будто бы стечение бюрократических обстоятельств и даже чудо. Но уже в Италии Гуськову нагло не пустили в суперфинал фристайла.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a84fb7d-83bb-4243-bc87-b5a4d517431f/conversions/673a2cb1-1dd8-4397-9084-55ec0f929c48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a84fb7d-83bb-4243-bc87-b5a4d517431f/conversions/673a2cb1-1dd8-4397-9084-55ec0f929c48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a84fb7d-83bb-4243-bc87-b5a4d517431f/conversions/673a2cb1-1dd8-4397-9084-55ec0f929c48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a84fb7d-83bb-4243-bc87-b5a4d517431f/conversions/673a2cb1-1dd8-4397-9084-55ec0f929c48-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Фристайл очень субъективный вид спорта, где, к сожалению, судейское внимание может быть несправедливым по отношению к спортсменам. Оно очень часто неоправданно, и мы сегодня видели яркий пример нечестного, необъективного судейства".

Но каждая такая спортивная скандальная новость быстро терялась на фоне того, что происходило в информационном поле на протяжении этих олимпийских дней. Начало положил украинский скелетонист. Имя не будем называть, ведь упоминание в СМИ - это его главная цель в этом мелком перформансе со шлемом с изображением погибших сограждан. Но он тут же был дисквалифицирован МОК из-за провокации. Украинец подал апелляцию, но Спортивный арбитражный суд отклонил этот иск. Зато тут же молодой человек отправился в Мюнхен на ковер к пану Володимиру, ведь свою цель он выполнил.

В бреду в эти дни находился еще один спортсмен из Украины. Фигурист Кирилл Марсак после произвольной программы занял итоговое 19-е место. Неплохо, но самое интересное началось позже. Кирилл либо Кирило обвинил в этом россиянина Петра Гуменника и МОК. По его словам, "дисквалификация соотечественника-скелетониста серьезно ударила по его психологическому состоянию. А выход на лед сразу после русского фигуриста окончательно добил спортсмена". Падал на лед он, кстати, даже красивее, чем излагал свои мысли.

Американская фигуристка Алиса Лю опубликовала пост о том, что от ее золотой медали, выигранной в командном зачете, оторвалась лента. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, ставший бронзовым призером индивидуальной гонки, после церемонии награждения в прямом эфире признался в измене своей девушке. В олимпийском турнире по керлингу матч группового этапа между мужскими сборными Швеции и Канады закончился серьезными разборками из-за того, что канадцы несколько раз касались камней. Так делать нельзя. На Олимпиаде, конечно же, и выпивали. Главный тренер сборной Финляндии Игорь Медвед (это словенец на всякий случай) был выдворен за пьянку.

В женском могуле на Олимпийских играх в Италии приняла участие шведская фристайлистка Элис Лундхольм, которая идентифицирует себя как мужчину. Она или он, или оно - первый открытый трансгендер в истории зимней Олимпиады. Элис считает себя мужчиной, но при этом участвует в женских соревнованиях. Очень удобно, согласитесь? Квалификацию, кстати, она или он не прошла.

И вот мы подобрались к самому интересному - биатлону. IBU - рассадник спортивного нацизма, который упивается своей властью и беззаконием. Ибо как нам понимать церемонию вручения наград за Олимпиаду в Сочи спустя 12 лет. История в том, что в российской сборной, которая выиграла тогда золото в эстафете, обнаружили допинг. Но уже доподлинно известно, что те дела были сфабрикованы. Но в международном союзе биатлонистов своя правда.

Михаил Дегтярев, председатель Олимпийского комитета России: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687f5d9b-fc49-4777-a47d-ea6dd53f92fd/conversions/92b99ea7-8108-4b19-97e7-85db232d9476-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687f5d9b-fc49-4777-a47d-ea6dd53f92fd/conversions/92b99ea7-8108-4b19-97e7-85db232d9476-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687f5d9b-fc49-4777-a47d-ea6dd53f92fd/conversions/92b99ea7-8108-4b19-97e7-85db232d9476-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687f5d9b-fc49-4777-a47d-ea6dd53f92fd/conversions/92b99ea7-8108-4b19-97e7-85db232d9476-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Дегтярев, председатель Олимпийского комитета России:

"IBU - это вообще отмороженная организация, я об этом говорил не раз. В отличие, кстати, от федерации лыжных гонок, несмотря на то что там тоже представлена вся палитра мнений, включая и жесткие скандинавские, с IBU мы будем судиться. Иск рядом спортсменов и федерации уже подан, ОКР оказывает им в этом юридическую и финансовую помощь. До Олимпиады успеть не удалось, но после уверен в положительном исходе. Потому что аргументов у них нет, ноль".

Кристина Резцова, двукратный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону (Россия):

"Прекрасно, что даже без международных стартов нас смотрят. Мне кажется, когда у нас международные старты, нас реже показывают, поэтому реже смотрят. А здесь мы всегда у всех на виду. Понимаете, рейтинги вам важны, зрители - в большей степени. А нам-то важно соревноваться с лучшими, нам важно выигрывать у лучших, нам важно стать чемпионами всего мира. Спросите любого ребенка о его цели - каждый ответит, что мечтает об олимпийском золоте и титуле чемпиона мира".

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/173c7423-fc38-4fa0-ab48-5f08dc892a83/conversions/b4e2c0e6-5a4a-437d-85e1-157d528f41d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/173c7423-fc38-4fa0-ab48-5f08dc892a83/conversions/b4e2c0e6-5a4a-437d-85e1-157d528f41d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/173c7423-fc38-4fa0-ab48-5f08dc892a83/conversions/b4e2c0e6-5a4a-437d-85e1-157d528f41d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/173c7423-fc38-4fa0-ab48-5f08dc892a83/conversions/b4e2c0e6-5a4a-437d-85e1-157d528f41d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:

"Конечно, за нами следят международные биатлонисты. Мы точно не хуже. Если взять телевизионную трансляцию, то в некоторых моментах мы даже превосходим их по качеству и красоте картинки".

При этом обратите внимание, насколько наши, тут имею в виду оказавшихся в одной лодке российских представителей биатлона, тактичны. А Антон Шипулин, у которого ту золотую медаль отобрали, ценит нашу поддержку.

Антон Шипулин, чемпион мира по биатлону (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d30fd0-f429-4f09-a5cf-3cfc3c818f92/conversions/81e181fa-baaf-4ade-8a71-de88b7a674f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d30fd0-f429-4f09-a5cf-3cfc3c818f92/conversions/81e181fa-baaf-4ade-8a71-de88b7a674f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d30fd0-f429-4f09-a5cf-3cfc3c818f92/conversions/81e181fa-baaf-4ade-8a71-de88b7a674f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d30fd0-f429-4f09-a5cf-3cfc3c818f92/conversions/81e181fa-baaf-4ade-8a71-de88b7a674f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Шипулин, чемпион мира по биатлону (Россия):

"Два брата так друг друга любят, так друг друга поддерживают! Здорово, что Беларусь на самом деле поддерживает постоянно Россию на таких соревнованиях. Это не просто взаимоуважение - дружба, как известно, познается в беде. Есть такая поговорка. И это как раз одна из тех ситуаций, когда друг проверился в беде. Когда Беларусь не бросила своего брата Россию и вместе дальше идут нога в ногу. Это очень важно".

Кстати, 22 февраля, в день оригинального эфира этого выпуска, ровно 8 лет назад наши девушки заставили гордиться ими. Женская сборная Беларуси по биатлону блестяще выиграла золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. И вот тогда состоялись последние нормальные Олимпийские игры в истории. Летние в Токио и зимние в Пекине пройдут на фоне ковида. А две следующие олимпиады (во Франции и Италии) станут неполноценными, ведь там не будет в полном составе двух спортивных супердержав.