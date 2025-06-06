Океан ярких эмоций - культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" продолжается в Поставах

Главный момент культурно-спортивного фестиваля "Вытокі-2025" - салют и торжественная церемония открытия большого праздника.

Поставский район хорошо известен своей богатой историей и культурным наследием. Здесь активно занимаются развитием всех сфер, особенно спортивной. У города появился первоклассный скейт-роллер-парк, а глава Национального олимпийского комитета Беларуси 6 июня посетил спортивные объекты, где ведущие атлеты провели для воспитанников мастер-классы.

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Главный момент культурно-спортивного фестиваля "Вытокі-2025" - салют и торжественная церемония открытия большого праздника. И традиционный подарок от организаторов городу в этом году - это первоклассный скейт-роллер- парк с воркаут-площадкой.

В церемонии участвуют: главы Национального олимпийского комитета, Министерства спорта, Витебского облисполкома и Поставского района. В рамках яркого шоу первыми площадку опробовали лучшие белорусские представители BMX, роллер-спорта и сильнейшая команда страны по брейкингу.

Виктор Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8135a5-0021-4a75-8c6b-a8c9f7d351da/conversions/7752f21e-275b-4907-9da3-9ef578bd8fc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8135a5-0021-4a75-8c6b-a8c9f7d351da/conversions/7752f21e-275b-4907-9da3-9ef578bd8fc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8135a5-0021-4a75-8c6b-a8c9f7d351da/conversions/7752f21e-275b-4907-9da3-9ef578bd8fc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8135a5-0021-4a75-8c6b-a8c9f7d351da/conversions/7752f21e-275b-4907-9da3-9ef578bd8fc9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Любой проект, когда начинаешь, хочется, чтобы он был масштабный, чтобы люди его полюбили, чтобы он был популярным. Но что он приобретет такую форму всенародной любви, извините за нескромность, и что понравится людям, то действительно может быть такого и не ожидали, но мы рады, что так получилось".

Мастер-классы от ведущих спортсменов прошли в СШ № 1

А вообще второй день фестиваля стартовал с посещения спортивных объектов - важно на местах видеть, как развивается спорт, а юным атлетам также важно прикоснуться к легендам Беларуси и России, тем людям, кто своими достижениями прославляет наши страны. К примеру, Тарас Хтей - волейболист выигрывал у Бразилии в финале Олимпиады в Лондоне, Максим Недосеков в представлении не нуждается.

Тарас Хтей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac0dc986-f587-4c5d-bd27-5d407f8897b0/conversions/0f9503df-6f74-4228-96eb-3f9581060083-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac0dc986-f587-4c5d-bd27-5d407f8897b0/conversions/0f9503df-6f74-4228-96eb-3f9581060083-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac0dc986-f587-4c5d-bd27-5d407f8897b0/conversions/0f9503df-6f74-4228-96eb-3f9581060083-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac0dc986-f587-4c5d-bd27-5d407f8897b0/conversions/0f9503df-6f74-4228-96eb-3f9581060083-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тарас Хтей, олимпийский чемпион - 2012 по волейболу (Россия):

"Уникальный фестиваль, который завтра будет в основной день проходить. Я хочу всех пригласить на это прекрасное событие. И мы сегодня проводили мастер-класс, делились опытом с молодыми будущими спортсменами, надеюсь, с будущими чемпионами".

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Совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и ОКР - важный момент диалога, где еще раз подчеркивается - вместе мы преодолеем этот непростой период. А спортивно-исторический квест в Поставах помог узнать еще больше об интересных и значимых местах района, сочетая в себе физическую и умственную активность.

Новый скейт-роллер-парк появился в городе