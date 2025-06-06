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Океан ярких эмоций - культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" продолжается в Поставах
Главный момент культурно-спортивного фестиваля "Вытокі-2025" - салют и торжественная церемония открытия большого праздника.
Поставский район хорошо известен своей богатой историей и культурным наследием. Здесь активно занимаются развитием всех сфер, особенно спортивной. У города появился первоклассный скейт-роллер-парк, а глава Национального олимпийского комитета Беларуси 6 июня посетил спортивные объекты, где ведущие атлеты провели для воспитанников мастер-классы.
Главный момент культурно-спортивного фестиваля "Вытокі-2025" - салют и торжественная церемония открытия большого праздника. И традиционный подарок от организаторов городу в этом году - это первоклассный скейт-роллер- парк с воркаут-площадкой.
В церемонии участвуют: главы Национального олимпийского комитета, Министерства спорта, Витебского облисполкома и Поставского района. В рамках яркого шоу первыми площадку опробовали лучшие белорусские представители BMX, роллер-спорта и сильнейшая команда страны по брейкингу.
Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:
"Любой проект, когда начинаешь, хочется, чтобы он был масштабный, чтобы люди его полюбили, чтобы он был популярным. Но что он приобретет такую форму всенародной любви, извините за нескромность, и что понравится людям, то действительно может быть такого и не ожидали, но мы рады, что так получилось".
Мастер-классы от ведущих спортсменов прошли в СШ № 1
А вообще второй день фестиваля стартовал с посещения спортивных объектов - важно на местах видеть, как развивается спорт, а юным атлетам также важно прикоснуться к легендам Беларуси и России, тем людям, кто своими достижениями прославляет наши страны. К примеру, Тарас Хтей - волейболист выигрывал у Бразилии в финале Олимпиады в Лондоне, Максим Недосеков в представлении не нуждается.
Тарас Хтей, олимпийский чемпион - 2012 по волейболу (Россия):
"Уникальный фестиваль, который завтра будет в основной день проходить. Я хочу всех пригласить на это прекрасное событие. И мы сегодня проводили мастер-класс, делились опытом с молодыми будущими спортсменами, надеюсь, с будущими чемпионами".
Совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и ОКР - важный момент диалога, где еще раз подчеркивается - вместе мы преодолеем этот непростой период. А спортивно-исторический квест в Поставах помог узнать еще больше об интересных и значимых местах района, сочетая в себе физическую и умственную активность.
Новый скейт-роллер-парк появился в городе
Вечерняя программа второго дня фестиваля продолжится театрализованной музыкальной постановкой "Модны вадэвiль" а уже 7 июня главная часть фестиваля - олимпийский квест. Его старт в 13:00. Призываем юных жителей Постав прикоснуться лично к этим спортивным локациям в городском парке.