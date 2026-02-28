От боксеров до акробатов: как Президентский спортивный клуб поддерживает самых перспективных

В список стипендиатов Президентского спортивного клуба на 2026 год были включены 208 спортсменов. 99 из них становились призерами чемпионатов мира и Европы в соответствующих возрастных категориях. О пути некоторых смотрите в "Специальном репортаже".

Бокс

Местом триумфа белорусских молодых боксеров в ноябре 2025 года стал Ереван. На чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет наш Иван Синяк выиграл серебро. А к самому континентальному форуму он подошел в ранге также серебряного призера, но уже чемпионата мира в возрасте до 16 лет.

Про себя парень говорит, что родился уже в перчатках. Как иначе, если бокс у Ивана в крови. Отец - личный тренер. "Как тебя тренер настроит, такой результат и будет. Должна быть мотивация, дисциплина. И огонь в глазах чтобы не затухал", - отметил серебряный призер юниорского чемпионата Европы - 2025 по боксу Иван Синяк.

Бокс - это не просто подраться на ринге. Нужна серьезная подготовка и продуманные тренировки. Например, методично набивать теннисные мячики для боксеров - это базовый минимум. Такая разминка помогает развить скорость реакции, координацию движений и точность ударов. А вот за выносливость, силу ног, маневренность, отвечают прыжки на скакалке.

Бокс - это как шахматы. Если ты не будешь думать, то проиграешь. В каждом бою, на каждой тренировке надо думать. И уже после обдумывать тренировку. Иван Синяк

Кстати, отделение бокса Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва богато на число стипендиатов. В одном зале с Иваном тренируется, чтобы в будущем взять самые высокие спортивные вершины, Андрей Румянцев. В том же самом Ереване он выиграл бронзу, повторив результат чемпионата мира в этом же возрасте двухлетней давности.

"Нравится то, что, когда заходишь в зал, все твои переживания, какие-то проблемы уходят, и ты видишь перед собой только ринг, мешки, команду и ничего больше", - поделился бронзовый призер юниорского чемпионата Европы - 2025 по боксу Андрей Румянцев.

Кстати, развеем сложившийся стереотип. Оба парня признались, что боксеры в повседневной жизни абсолютно не конфликтные люди и выяснять отношения, если придется, предпочитают на словах.

Андрей Румянцев:

"Мне вот эти драки уличные неинтересны. Я считаю, что это непрофессионально. Если какой-то конфликт есть, проще сказать: "Приходи туда-то в зал. Давай с тобой решим на ринге с правилами, с рефери".

Ежедневные тренировки наши герои совмещают с учебой. Чемпион ты или просто пока пытающийся взойти на пьедестал, русский и математику будешь сдавать на равных условиях. А за плохие оценки и отчислить могут.

"Нам скидывают оценки. Если есть какие-то двойки или плохое поведение, к нам приходят, жалуются. Тут, если ты плохо учишься, тебя не будут держать, даже если ты хороший спортсмен", - подчеркнул тренер-преподаватель Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва Владислав Зилинский.

Владислав Зилинский сегодня помогает Ивану Синяку растить будущих больших чемпионов. В том, что после окончания спортивной карьеры уйдет в тренерское дело, Иван не сомневался ни на секунду. Работу в училище совмещает с учебой БГУФК. За результат своих подопечных, а значит, показатель своей работы, Владислав тоже включен в число стипендиатов Президентского спортивного клуба.

Международная федерация бокса оказалась одной из самых адекватных. Белорусские и российские боксеры на международных турнирах выступают под своим флагом и со своим гимном. А ведь для этих молодых ребят этот факт имеет огромное значение. Точно так же, как и признание Президентского спортивного клуба. А значит, вера в тот будущий успех, к которому они сами стремятся.

По числу стипендиатов боксеры в этом году вошли в топ-10. В окончательном списке 11 фамилий. Больше всего, 18 спортсменов, оказалось гребцов, байдарочников и каноистов. 17 человек из академической гребли. Вообще обладателями стипендий могут стать как представители олимпийских видов спорта, так и неолимпийских, в том числе паралимпийцы. Главное условие - результат: это топ-8 на крупнейших стартах сезона, отсутствие других именных стипендий и возраст до 25 лет для спортсмена и до 41 года для тренера.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба:

"Стипендиаты в этом году показали отличные результаты. Большинство смогли улучшить свои прошлогодние результаты. И в этом году примерно половина из стипендиатов заняли места с первого по третье. Размер стипендий зависит непосредственно от занятого места. Максимальная стипендия в этом году, по-моему, 21 тыс. рублей в год, а минимальная, по-моему, 3 тыс. рублей".

Спортивная акробатика

Переместимся в Ледовый дворец в Барановичах. Здесь по соседству с хоккеистами свой уголок в многофункциональном комплексе нашли наши представители спортивной акробатики.

Девушки раз за разом повторяют определенный элемент. Они сосредоточены по максимуму, ведь от каждой из них зависит не только правильность и красота композиции, но и безопасность.

Многократные победительницы международных турниров по спортивной акробатике Валерия Капитулец и Вера Шпак в числе стипендиатов ПСК не первый год. Что говорить, если девушки выполняют тройное сальто углом, элемент, который в мире делают единицы.

Анжела Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:

"Стипендии Президентского клуба - это не только финансовая поддержка, но и знак доверия к нашим спортсменам и признания их труда. Они дают спокойно нам готовиться к соревнованиям, достойно представлять нашу страну на мировой арене".

Гребной спорт

Когда мальчишки и девчонки от 9 лет и старше старательно протаптывают лыжню, идут на тренировку, несмотря на сугробы по колено и морозы, это не значит, что в них воспитывают будущих звезд биатлона или лыжных гонок. Возможно, эти ребята свою спортивную жизнь мечтают связать с греблей.

Это стихия, а стихия - это всегда сила и спокойствие одновременно. Где-то есть драйв, есть сопротивление воздуха, сопротивление воды. Ты борешься сам с собой, можно сказать. Это очень тяжело, трудоемко и очень интересно. Никита Вербицкий, тренер-преподаватель Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле

Никита Вербицкий - тот самый первый тренер, кто, возможно, рассмотрит талант и даст им путевку в спортивное будущее. К каждому ребенку - особый подход.

А пока одни штурмуют лыжню, другие в зале максимально прорабатывают все мышцы. Да так, что от напряжения земля дрожит. За дисциплиной и порядком среди будущих каноистов внимательно следит тренер-преподаватель Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле Дмитрий Масленченко. Сам в прошлом он выступал на юношеских чемпионатах мира и Европы. Так что, как привить мотивацию бороться, знает хорошо.

Дмитрий Масленченко:

"Эта работа требует твоего непосредственного развития, требует проявления интереса к своим спортсменам, к поиску каких-то ключей к людям. И это реально интересно: развиваться не только как специалист, но еще и как психолог".

И Дмитрий, и Никита - молодые специалисты, которые окончили специализированное спортивное учебное учреждение и работают по специальности не более 5 лет. С недавних пор это отдельная каста в списке стипендиатов Президентского спортивного клуба.

"Эта стипендия очень помогает молодым тренерам. Я сам был когда-то молодым тренером, и этой поддержки не чувствовал. Сейчас все-таки это не 20-30 рублей, а нормальная сумма, которая помогает тренеру хоть как-то встать на ноги в первые свои годы работы. Потом-то, конечно, он должен зарабатывать уже стипендии за спортивный результат", - обозначил директор Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле Андрей Вербицкий.