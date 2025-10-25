"Преследуют мелкие интересы": Гребнев прокомментировал решение FIS об отстранении лыжников Беларуси

21 октября было продлено отстранение спортсменов Беларуси и России от международных соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). От такого решения Швеция и Норвегия были в восторге. Ситуацию в "Актуальном интервью" прокомментировал председатель Белорусского лыжного союза Александр Гребнев.

По словам председателя, голосование по решению о продлении отстранения было пограничное. "Мне коллеги сбрасывали заявление госпожи Дюрхауг (президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг - прим. ред.), которая говорит, что это решение FIS, отражает мнение большинства. Ну, она лукавит, как минимум", - считает он.

Александр Гребнев:

"Во-первых, она не имеет права говорить за большинство, потому что она не президент FIS. Во-вторых, она главный зачинщик этого всего мероприятия. Это известный факт, потому что она самая активная была и в СМИ, и везде. И все ее приспешники, ее соратники из Швеции. И такого популизма со стороны других стран я не видел".

Как отметил председатель Белорусского лыжного союза, они в определенное время будут нести ответственность за свои действия, потому что любые слова и действия имеют какие-то последствия.

Он также заметил ревностное отношение норвежцев к нашим спортсменам: "Норвежцы всегда очень ревностно и плохо относились к нашим спортсменам. Это можно было делать честно на спортивной арене. Есть вопросы - давайте выяснять это на соревнованиях, на площадке. Но, к сожалению, люди выбрали грязные методы, которые противоречат всем положениям спорта, Олимпийской хартии. Это абсолютно деструктивная позиция, прессинг по национальным, идейным, идеологическим признакам".

"Почему-то в Беларуси следят за тем, чтобы правовые основы соблюдались, - добавил он. - А там считают нужным по каким-то надуманным поводам нас отстранять. Почему какая-то группа стран, которые по каким-то причинам поверили в то, что они лучше других, имеют право указывать другим, что им делать? Это, как минимум, нечестно".