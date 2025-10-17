Радовать болельщиков - матчевая серия сборных Беларуси и Китая по мини-футболу прошла в Минске

То, что спорт лучшая мировая дипломатия, в очередной раз продемонстрировали Беларусь и Китай.

Две страны с разной историей, но общими взглядами на развитие современного общества объединились в эти дни для проекта в мини-футболе.

В рамках подготовки сборной Беларуси к чемпионату Европы - 2026 наша команда 17 октября открыла матчевую серию против национальной сборной Китая.

То, как встречают в Беларуси дорогих гостей, - пример для многих. Беларусь и Китай в нынешнем году благодаря спорту еще больше показали свою заинтересованность друг в друге. Матчевая серия по мини-футболу между национальными сборными двух стран стала еще одним таким шагом.

Таким образом, сборная Китая получила в соперники команду, которая выступит в начале года в финальной стадии чемпионата Европы, а наша сборная как участник такого турнира проверит свои силы на фоне команды, представляющей Азиатский регион.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

"Хочется сейчас радовать наших болельщиков. Мало каких-то международных стартов, форумов. И именно здесь официальный чемпионат Европы под эгидой UEFA".

Два громких проекта - Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске - показали большой интерес и внимание Китая к нашей стране, ведь Беларусь всегда была и остается надежным партнером и другом.

Вспомним и гандбольный проект "Аист Китая", когда белорусские специалисты работали с талантами из Поднебесной. Серия по мини-футболу - еще один шаг к глубокой спортивной интеграции.

Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу: