Растить будущих чемпионов. Президентский спортивный клуб отмечает 20-летний юбилей

Помочь преодолеть непростой путь к успеху, воплотить мечту и вырастить будущих чемпионов - это приоритетные задачи Президентского спортивного клуба, общественного объединения, которое 7 июля празднует свой 20-летний юбилей. За это короткое время работа проделана колоссальная. Десятки турниров для детей и подростков зажигают в мальчишках и девчонках любовь к спорту.

Поддержка перспективных атлетов и молодых тренеров помогает достичь желаемых спортивных результатов. Проект "Спорт для всех" объединяет сотни тысяч белорусов в стремлении быть активными и здоровыми, а любительские ледовые турниры продлевают хоккейную молодость. Так много это или мало - 20 лет?

Путь к большой спортивной победе - это дорога не в один год. Все начинается с детского увлечения, первой тренировки, возможно, даже неудачи. Здесь обязательно нужен тот, кто всегда поддержит и направит. Через старания и упорство придет первый успех и первая медаль. Будет трудно, но только так рождается победа.

Светлана Тимошенко, news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def03630-2ed2-494f-90da-d22a46edba3e/conversions/36461ba4-a0f1-486e-aa1e-fa66d9219682-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def03630-2ed2-494f-90da-d22a46edba3e/conversions/36461ba4-a0f1-486e-aa1e-fa66d9219682-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def03630-2ed2-494f-90da-d22a46edba3e/conversions/36461ba4-a0f1-486e-aa1e-fa66d9219682-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def03630-2ed2-494f-90da-d22a46edba3e/conversions/36461ba4-a0f1-486e-aa1e-fa66d9219682-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:

"Я была молодая, энергичная, подающая надежды девочка. В тот момент мне повезло, что меня заметило государство, меня заметил Президентский спортивный клуб. Я стала стипендиатом, это дало мне дорогу в жизнь, подспорье, основу, чтобы двигаться дальше, чтобы развиваться как спортсмен уже на профессиональной арене".

Перспективные молодые спортсмены у Президентского спортивного клуба, скажем так, на карандаше. Помочь преодолеть непростой путь к успеху - приоритетная задача одного из основных проектов организации - выплаты стипендий. Без внимания не остаются и тренеры. Причем в последние 4 года финансовую поддержку получают и те, кто не так давно закончил вуз и работает по специальности не более 5 лет.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:

"Приятный был звонок от молодого тренера с периферии. Он позвонил и сказал, что его кандидатуру одобрили на должность стипендиата как молодого тренера. Передайте, пожалуйста, что я раньше очень старался и делал свою работу максимально хорошо, но теперь я ее буду делать еще в 10 раз лучше".

За последние 5 лет Президентский спортивный клуб выплатил свыше 1920 стипендий. За временной отрезок в 3 года стипендиаты клуба выиграли более 150 наград, из них 32 - это золото.

А еще у Президентского спортивного клуба отлично получается зажечь любовь к спорту. С этой задачей успешно справляются многочисленные проекты для детей и подростков. Некоторые из них зародились еще во времена СССР, с распадом большой страны прекратили свое существование, чтобы, пережив некоторую трансформацию, появиться снова. Так случилось, например, с "Золотой шайбой".

Дмитрий Басков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6149ee0-50ad-41dd-a23b-cd5f28e42da5/conversions/978cf669-23f4-469f-bd2f-fa795ea41e51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6149ee0-50ad-41dd-a23b-cd5f28e42da5/conversions/978cf669-23f4-469f-bd2f-fa795ea41e51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6149ee0-50ad-41dd-a23b-cd5f28e42da5/conversions/978cf669-23f4-469f-bd2f-fa795ea41e51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6149ee0-50ad-41dd-a23b-cd5f28e42da5/conversions/978cf669-23f4-469f-bd2f-fa795ea41e51-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня этот проект действительно шумит на всю страну. Огромное количество детей участвует в "Золотой шайбе", получает удовольствие от хоккея. И кто-то из них попадает действительно на карандаш тренеров специализированных школ. И таких примеров у нас огромное количество".

Сегодня "Золотая шайба" по-прежнему объединяет мальчишек и, кстати, девчонок, прежде никогда не занимавшихся хоккеем в СДЮШОРах. Современный турнир разделен на 2 дивизиона. И если в первом играют команды, которые имеют возможность тренироваться на крытых ледовых аренах, то во втором собрались ребята из тех регионов, где таких катков нет. Шанс поднять над головой заветный кубок есть у каждого.

Людас Румбутис news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe4c8551-df4d-4d41-88ac-bea89cff02a9/conversions/c905763d-c3f4-43e9-8d60-ea052c750079-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe4c8551-df4d-4d41-88ac-bea89cff02a9/conversions/c905763d-c3f4-43e9-8d60-ea052c750079-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe4c8551-df4d-4d41-88ac-bea89cff02a9/conversions/c905763d-c3f4-43e9-8d60-ea052c750079-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe4c8551-df4d-4d41-88ac-bea89cff02a9/conversions/c905763d-c3f4-43e9-8d60-ea052c750079-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людас Румбутис, чемпион СССР (1982) по футболу:

"Надо видеть эти улыбки детей, эту радость. Все не могут выиграть, но то, что они участвуют здесь, что у них есть форма, это просто прелесть".

Еще один турнир с историей "Кожаный мяч" только в прошлом году объединил 27,5 тыс. юных футболистов. По массовости может поспорить разве что "Снежный снайпер" - первый шаг на пути к большому биатлону, финальный аккорд, которого для снайперят звучит в легендарных Раубичах.

Елена Зубрилова, многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы по биатлону:

"Атмосфера шикарная, праздничная, дети всегда заряжены. Да, это борьба, борьба не только с собой, но и на дистанции соперников. Но при этом при всем в свободное время они общаются, дружат. Думаю, что эта дружба завязывается еще на многие года".

Мяч стремительный - это история про гандболистов, мяч над сеткой - волейболистов, теннисисты сражаются за золотую ракетку, шахматисты - за белую ладью, легкоатлеты стараются попасть в число 300 талантов для королевы, борцы всех видов борьбы объединились в одну лигу - Лигу храбрых.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Если мы из этого большого количества детей, которых сегодня охватывает Лига храбрых, сможем хоть одного-двух поднять на олимпийский пьедестал, открыть дорогу в жизнь через спорт, через этот проект, что может быть лучше? Это самая большая награда для нас".

Борьба за каждого ребенка, особенно из числа тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и находится в социально опасном положении, или помощь многодетным родителям завлечь мальчишку или девчонку в занятия спортом - это задача тренеров проекта "Смелый шаг".

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:

"Очень приятно, прямо до слез, когда мама приходит и говорит, что благодаря нашим тренировкам, благодаря такому проекту ребенок стал более уверенный в себе, у него появились какие-то цели, он здесь на тренировках обзавелся друзьями".

Благодаря поддержке клуба представители движения Special Olympics, которые помогают людям с особенностями психофизического развития, могут организовывать не только спортивные мероприятия, но и социальные программы. Уже, например, были открыты первые в Беларуси площадки по бочче.

Лариса Таболина, исполнительный директор белорусского комитета Special Olympics:

"Конечно же, это и материальное вложение. Мы очень рады, очень гордимся тем, что в этом году мы при поддержке Президентского спортивного клуба открываем третью спортивную площадку по бочче. Благодаря нашему сотрудничеству Белорусский комитет Special Olympics получил, можно сказать, второе рождение. Сейчас ежегодно мы проводим порядка 30 мероприятий при поддержке Президентского спортивного клуба. Это и социальные программы, это и спортивные мероприятия".

Сделать спорт доступным каждому или проще - спорт для всех. В рамках этого проекта по всей стране, причем именно в малых городах и агрогородках, поселках открываются многофункциональные площадки, доступ к которым круглосуточно и бесплатно. Сейчас их функционирует 115.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

"Это стало таким большим толчком, скажем так, для паркового спорта. Мы сейчас видим, что здесь занимается молодежь. Универсальная площадка".

В юбилейный год спорт для всех открылся в новом формате. Все лето в столице по выходным на пяти площадках в парках и скверах можно заниматься различными активностями.

Совместный проект клуба, Белтелерадиокомпании и МЧС Беларуси "Герои" в прошлом году стал обладателем "Телевершины". И если в первом сезоне его участниками были исключительно белорусы, то в последующие годы он вышел уже на международный уровень. На то, чтобы зваться героями, претендовали команды России, Узбекистана, Словакии, Азербайджана и Болгарии.

Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ee0afe9-bcd9-4625-acd6-e8300a3e4d26/conversions/989c8523-1d68-4866-bd83-1b450f9fa420-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ee0afe9-bcd9-4625-acd6-e8300a3e4d26/conversions/989c8523-1d68-4866-bd83-1b450f9fa420-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ee0afe9-bcd9-4625-acd6-e8300a3e4d26/conversions/989c8523-1d68-4866-bd83-1b450f9fa420-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ee0afe9-bcd9-4625-acd6-e8300a3e4d26/conversions/989c8523-1d68-4866-bd83-1b450f9fa420-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"У нас очень тесное взаимодействие и на уровне нашей компании, и президента спортивного клуба, и на личном уровне. Это очень важно. Мы достаточно часто встречаемся. Это всегда приятная и теплая встреча. Это всегда очень интересное, живое и уважительное общение. Мы обсуждаем многие детали, которые касаются, например, проекта "Герои". Это одна из таких главных составляющих нашей работы с Президентским спортивным клубом".

Хоккеистов-любителей и экс-профессионалов объединил чемпионат города Минска. Сегодня это уже 4 дивизиона. Аншлаги собирают матчи РХЛ с участием команды Президента.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Президентский спортивный клуб совместно с командой Президента и со всеми хоккеистами, которые когда-либо играли в хоккей, либо просто пришли получать удовольствие в своей жизни от хоккея, они сегодня творят настоящую историю профессионального, любительского и массового хоккея в нашей стране".

Есть у Президентского спортивного клуба и своя неизменная традиция. В канун Рождества в компании хоккеистов члены команды Президента приезжают в гости к ребятам из детских домов с подарками, мастер-классами, добром и заботой.

Дмитрий Лукашенко, news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1a0cb2-8a80-4afb-907a-2f08b8c9dbb6/conversions/999a7597-1bc2-4474-a1e4-8c53b1f3e0aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1a0cb2-8a80-4afb-907a-2f08b8c9dbb6/conversions/999a7597-1bc2-4474-a1e4-8c53b1f3e0aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1a0cb2-8a80-4afb-907a-2f08b8c9dbb6/conversions/999a7597-1bc2-4474-a1e4-8c53b1f3e0aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1a0cb2-8a80-4afb-907a-2f08b8c9dbb6/conversions/999a7597-1bc2-4474-a1e4-8c53b1f3e0aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

"Вы посмотрите, сколько у детей сейчас эмоций, какие это эмоции. Они на самом деле очень честные, такие добрые".