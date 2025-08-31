3.69 BYN
"Ребята с нашего двора": братья Протасы провели предсезонную подготовку к НХЛ в Витебске
Осенью начнется сразу несколько хоккейных соревнований, за которыми внимательно будет следить белорусский зритель.
Белорусские хоккеисты показывают свой класс на льдах домашней Экстралиги, Континентальной хоккейной лиги и НХЛ, в которой играют лучшие хоккеисты современности. Приятно и справедливо, что за океаном ребята в прошлом сезоне поставили ряд рекордов и по количеству выбранных на драфте, и по количеству сыгравших в форме клубов НХЛ.
История хоккеистов с фамилией "Протас" уникальна. Алексей уже не первый сезон подносит хоккейные снаряды самому Александру Овечкину в Вашингтоне, а Илья имеет все шансы дебютировать за основу столичного клуба уже в этом сезоне. Оба парня провели все лето в родной Беларуси и в Витебске, в котором впервые встали на лед и к которому по-прежнему испытывают особенные чувства.
