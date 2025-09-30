Республиканский турнир по волейболу Special Olympics принял Могилев

Могилев стал главной спортивной площадкой республиканского турнира по волейболу Special Olympics - 2025. Участники соревнований - команды специальных школ, пансионатов, домов-интернатов для лиц с особенностями развития.

Соревнования проводятся в трех дивизионах, что позволяет создать равные условия для спортсменов с разным уровнем подготовки.

Виктория Курлович, тренер Улуковской специальной школы-интерната (Гомельская область):

"Настроение как всегда на позитиве. Мы в Могилеве впервые, очень здорово. Город очень красивый. Мы очень рады, что опять с нашими друзьями, с нашей спортивной семьей".

"Мы тренировались сильно. Мне очень нравится заниматься волейболом. Приехали сюда, чтобы победить - занять первое место", - поделился Иван Кучиров, учащийся Гомельского колледжа строителей.

Лариса Таболина, исполнительный директор белорусского комитета Special Olympics:

"Каждый получит медаль, получит памятные подарки и самое главное - получат впечатления очень приятные, радостные и надежду на дальнейшие свершения".