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Саснович пробилась в основную сетку турнира WTA-250 в Ноттингеме
Теннисистка из Беларуси Александра Саснович смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Призовой фонд турнира составляет 275 тыс. долларов, пишет БЕЛТА.
В первом раунде квалификации белоруска одолела в трехсетовом поединке австралийку Майю Джойнт - 3:6, 6:4, 6:1, потом переиграла в двух партиях представительницу Испании Кристину Букшу - 6:3, 6:4. В стартовом матче основного этапа соперницей Александры Саснович будет китайская теннисистка Линь Чжу.
Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко на этой неделе примет участие в турнире WTA-500 в Берлине с призовым фондом 1 млн долларов. Соболенко стартует со второго раунда, где встретится с победительницей матча 1/16 финала между американской теннисисткой Софией Кенин и Ребекой Масаровой из Швейцарии.
Соревнования на травяных кортах Ноттингема и Берлина завершатся 22 июня.