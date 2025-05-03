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Сборная Беларуси обыграла японцев на ЧМ по пляжному футболу - 6:3
Сборная Беларуси по пляжному футболу во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сумела обыграть японцев, сообщает sport5.by
Счет в первом периоде открыл Евгений Новиков. Во втором игровом отрезке японцы, усилиями Сузуки сумели сравнять счет. В этом же периоде белорусы сумели нарастить отрыв от соперника. Сперва Новиков оформил дубль, а после Олег Гапон шикарной бисиклетой довёл отрыв белорусов до двух мячей.
За минуту и 12 секунд до конца тайма Евгений Новиков оформил хет-трик.
В начале третьего периода японцы, благодаря шикарной бисиклете Обы вновь сократил отставание в счете, однако, практически сразу Вадим Бокач с пенальти вновь зафиксировал преимущество белорусов в три мяча.
В середине третьего игрового отрезка Озу Морейра забил третий мяч японцев.
За полторы минуты до конца матча свой четвертый мяч на мундиале оформил Артемий Дрозд.