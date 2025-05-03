Сборная Беларуси обыграла японцев на ЧМ по пляжному футболу - 6:3

Сборная Беларуси по пляжному футболу во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сумела обыграть японцев, сообщает sport5.by

Счет в первом периоде открыл Евгений Новиков. Во втором игровом отрезке японцы, усилиями Сузуки сумели сравнять счет. В этом же периоде белорусы сумели нарастить отрыв от соперника. Сперва Новиков оформил дубль, а после Олег Гапон шикарной бисиклетой довёл отрыв белорусов до двух мячей.

За минуту и 12 секунд до конца тайма Евгений Новиков оформил хет-трик.

В начале третьего периода японцы, благодаря шикарной бисиклете Обы вновь сократил отставание в счете, однако, практически сразу Вадим Бокач с пенальти вновь зафиксировал преимущество белорусов в три мяча.

В середине третьего игрового отрезка Озу Морейра забил третий мяч японцев.