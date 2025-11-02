3.70 BYN
Сборная Беларуси по биатлону готова к первым гонкам на снегу в Ханты-Мансийске
После плодотворной горной работы сборная Беларуси по биатлону на несколько дней заехала в родную Беларусь и уже в ближайшее время будет держать путь на первый снег олимпийского сезона 2025-2026.
Основа национальной команды сейчас находится в расцвете сил, что сегодня во время тренировки на базе комплекса "Раубичи" подчеркнул в интервью "Первому информационному" Дмитрий Лазовский.
Несмотря на кризис мирового олимпийского движения, подготовительный цикл у белорусской команды идет по строгому плану.
Дмитрий Лазовский, призер этапа Кубка мира по биатлону: "Состояние классное, рабочее, замечательные сборы в Армении провели, получилось классно потренироваться с хорошей погодой. Прогноз от всей летней подготовки положительный".
Напомним, что первый старт на снегу для биатлонистов состоится уже через три недели - гонки Международной лиги клубного биатлона примет спорткомплекс в Ханты-Мансийске.