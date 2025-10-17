3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Сборная Беларуси по мини-футболу проведет спарринг с командой Китая
Поклонники мини-футбола находятся в предвкушении хорошей игры. Сборная Беларуси проведет первый спарринг против Китая 17 октября.
Накануне гостей тепло встретили в Национальном аэропорту Минск. Они сразу же опробовали паркет столичного Дворца спорта "Уручье".
Игроки сборной Беларуси по мини-футболу являются участниками чемпионата Европы - 2026, который пройдет с 20 января по 7 февраля. Парни будут играть в Словении.
Для белорусской команды Китай - новый соперник. В рейтинге FIFA гости занимают 94-е место. У них есть опыт выступлений на чемпионате мира.
Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:
"Мы приехали к вам, потому что между нашими странами хорошие отношения. В составе нашей команды очень много молодых игроков. Мы хотим их проверить на уровне вашей сборной, на наш взгляд, одной из сильнейших в мире".
"Чем больше разных соперников встречается на пути, тем лучше", - отметил игрок сборной Беларуси по мини-футболу Игорь Щербич.
На очередные спарринги Александр Черник, главный тренер белорусской сборной, вызвал сильнейших игроков, в том числе представителей российской Суперлиги.
Напомним расписание матчей сборных Беларуси и Китая. Оба поединка пройдут в спорткомплексе "Уручье". Первый состоится уже 17 октября, начало в 19:00, ответная игра - 19 октября в 16:30.