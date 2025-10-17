Сборная Беларуси по мини-футболу проведет спарринг с командой Китая

Поклонники мини-футбола находятся в предвкушении хорошей игры. Сборная Беларуси проведет первый спарринг против Китая 17 октября.

Накануне гостей тепло встретили в Национальном аэропорту Минск. Они сразу же опробовали паркет столичного Дворца спорта "Уручье".

Игроки сборной Беларуси по мини-футболу являются участниками чемпионата Европы - 2026, который пройдет с 20 января по 7 февраля. Парни будут играть в Словении.

Для белорусской команды Китай - новый соперник. В рейтинге FIFA гости занимают 94-е место. У них есть опыт выступлений на чемпионате мира.

Ли Синь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ff51892-7533-4f09-b3f2-e1e370057160/conversions/b0c1e5a1-ef26-4c89-8b88-f4d189008541-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ff51892-7533-4f09-b3f2-e1e370057160/conversions/b0c1e5a1-ef26-4c89-8b88-f4d189008541-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ff51892-7533-4f09-b3f2-e1e370057160/conversions/b0c1e5a1-ef26-4c89-8b88-f4d189008541-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ff51892-7533-4f09-b3f2-e1e370057160/conversions/b0c1e5a1-ef26-4c89-8b88-f4d189008541-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:

"Мы приехали к вам, потому что между нашими странами хорошие отношения. В составе нашей команды очень много молодых игроков. Мы хотим их проверить на уровне вашей сборной, на наш взгляд, одной из сильнейших в мире".

"Чем больше разных соперников встречается на пути, тем лучше", - отметил игрок сборной Беларуси по мини-футболу Игорь Щербич.

Сборная Китая по мини-футболу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7a7ded4-e9cb-49cf-836f-513c41e81032/conversions/732c1c84-511e-4fd5-9dbb-e13e2f2f43f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7a7ded4-e9cb-49cf-836f-513c41e81032/conversions/732c1c84-511e-4fd5-9dbb-e13e2f2f43f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7a7ded4-e9cb-49cf-836f-513c41e81032/conversions/732c1c84-511e-4fd5-9dbb-e13e2f2f43f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7a7ded4-e9cb-49cf-836f-513c41e81032/conversions/732c1c84-511e-4fd5-9dbb-e13e2f2f43f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

На очередные спарринги Александр Черник, главный тренер белорусской сборной, вызвал сильнейших игроков, в том числе представителей российской Суперлиги.