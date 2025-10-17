3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Сборная Беларуси занимает 103-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Автор:Редакция news.by
Сборная Беларуси занимает 103-е место в обновленном рейтинге ФИФАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f6270d-8dec-4f17-a995-d26d53b39fc1/conversions/d391d4ba-d03a-4f93-b3ac-1047df92cf05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f6270d-8dec-4f17-a995-d26d53b39fc1/conversions/d391d4ba-d03a-4f93-b3ac-1047df92cf05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f6270d-8dec-4f17-a995-d26d53b39fc1/conversions/d391d4ba-d03a-4f93-b3ac-1047df92cf05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f6270d-8dec-4f17-a995-d26d53b39fc1/conversions/d391d4ba-d03a-4f93-b3ac-1047df92cf05-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сборная Беларуси по футболу опустилась за пределы первой сотни в обновленном рейтинге ФИФА. Нацкоманда расположилась на 103-й позиции между дружинами Таджикистана и Армении.
Напомним, что в октябре парни под руководством испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера в рамках квалификации на чемпионат мира разгромно уступили датчанам (0:6) и проиграли шотландцам со счетом 1:2. Теперь даже математических шансов на попадание на мундиаль у "белокрылых" не осталось.
Фото pixabay.com