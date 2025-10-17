Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сборная Беларуси занимает 103-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси по футболу опустилась за пределы первой сотни в обновленном рейтинге ФИФА. Нацкоманда расположилась на 103-й позиции между дружинами Таджикистана и Армении.

Напомним, что в октябре парни под руководством испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера в рамках квалификации на чемпионат мира разгромно уступили датчанам (0:6) и проиграли шотландцам со счетом 1:2. Теперь даже математических шансов на попадание на мундиаль у "белокрылых" не осталось.

Фото pixabay.com

