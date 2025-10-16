3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Сборная Китая по мини-футболу прибыла в Беларусь
Сборная Китая по мини-футболу уже в Беларуси. 16 октября команду торжественно встречали в Национальном аэропорту Минск. Переговоры о проведении дружеских поединков с коллективом из Поднебесной длились на протяжении полутора лет.
Азиатская команда - отличный спарринг-партнер для белорусов в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы. Сборные сыграют между собой впервые в истории. До этого даже в товарищеских поединках с командой Китая наши спортсмены не играли.
Матч с представителями Азии, отмечает руководство федерации, - отличный опыт для белорусов.
Иван Горовец, зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола:
"До этого у нас был турнир в Таиланде, мы немножко с азиатским футболом ознакомились, но хотим попробовать силы в рамках подготовки. Все знают, что мы прошли в упорной борьбе в финальную часть чемпионата Европы".
Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:
"В Беларуси очень сильная команда. Мы очень хотим попробовать себя в поединках с белорусами, ведь для нас это хороший шанс потренироваться. Мы приложим максимум усилий на играх для того, чтобы показать себя с лучшей стороны".
Гости уже опробовали паркет столичного Дворца спорта "Уручье", где команды проведут два спарринга. Первый состоится в пятницу, 17 октября, начало матча в 19:00. А вторую игру в воскресенье в 16:30 в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Вход на трибуны свободный.