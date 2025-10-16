Сборная Китая по мини-футболу прибыла в Беларусь

Сборная Китая по мини-футболу уже в Беларуси. 16 октября команду торжественно встречали в Национальном аэропорту Минск. Переговоры о проведении дружеских поединков с коллективом из Поднебесной длились на протяжении полутора лет.

Азиатская команда - отличный спарринг-партнер для белорусов в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы. Сборные сыграют между собой впервые в истории. До этого даже в товарищеских поединках с командой Китая наши спортсмены не играли.

Матч с представителями Азии, отмечает руководство федерации, - отличный опыт для белорусов.

Иван Горовец, зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола

Иван Горовец, зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола:

"До этого у нас был турнир в Таиланде, мы немножко с азиатским футболом ознакомились, но хотим попробовать силы в рамках подготовки. Все знают, что мы прошли в упорной борьбе в финальную часть чемпионата Европы".

Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу

Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:

"В Беларуси очень сильная команда. Мы очень хотим попробовать себя в поединках с белорусами, ведь для нас это хороший шанс потренироваться. Мы приложим максимум усилий на играх для того, чтобы показать себя с лучшей стороны".