Счастье только в спорте? Белорусские спортсменки рассказали, что им приносит радость

На телеэкране, на спортивных форумах и объектах соревнований мы привыкли их видеть сильными, целеустремленными и такими девушками, которые показывают неуступчивый характер.

Но за судьбой каждой большой спортсменки скрываются годы тренировок, личных переживаний, обязательного каждодневного труда. Хотя часто говорят, что у белорусского спорта женское лицо, и спортсменки по праву выступают на международном высочайшем уровне, в обычной жизни они красивые девушки, любящие мамы, дочери и жены.

Знаменитые белорусские спортсменки постарались специально для "Первого информационного" телеканала к 8 Марта раскрыть секрет женского счастья.

Женщины не являются слабыми, но я думаю, что каждой все равно хочется, чтобы ее кто-то защитил, помог. Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону - 2018

Олимпийскую чемпионку Динару Смольскую вряд ли стоит представлять - знаменитая спортсменка со старта карьеры всегда была на виду. В 2023-м стала мамой, но не утратила желания быть лучшей в своем деле, напротив, получила лишь порцию женского вдохновения.

"Я нахожусь в мужском коллективе, и у меня каждый день как 8 Марта, потому что ребята мне помогают ковер поднести, винтовку. Мелочи, но приятные", - поделилась Динара Смольская.

Нам часто говорят, что белорусский спорт имеет женское лицо. Согласна ли с этим утверждением связующая волейбольного клуба "Коммунальник-ГрГУ" Анна Жаафар.

Анна Жаафар:

"Беларусь вырастила сильных девушек, сложилось, наверное, так. И я этим горжусь. В спорте не бывает слабых. Кто добивается больших результатов, тот далеко не слабый, ведь нужна дисциплина, режим, психология. Туда столько вкладывается, что слабые там просто не выдержат".

Анна Жаафар причастна к главному достижению национальной волейбольной команды, когда в 2017 году удалось стать седьмой командой Европы, выйдя в исторический четвертьфинал. Спустя год "Минчанка" сыграла в финале Еврокубка, тогда стало понятно, что прямо сейчас самое яркое поколение в женском белорусском волейболе.

Волейболистка рассказала, для нее женское счастье - это семья, материнство. Анна призналась, что ее сын - самое большое счастье, ведь только так можно чувствовать в семье любовь, заботу и поддержку, каждый день получать маленькие радостные моменты.

Чемпионка мира по борьбе среди юниоров Алеся Гетманова рассказала, что за два года она стала более стабильна психологически, когда хотят ранить. Если хотят сделать больно, девушка уже не так на все реагирует, как в детском возрасте. "А сюда относится и конкуренция, и личное, да и в принципе взаимодействие с любыми сферами, где нужно доказывать свое лидерство. Я никому не завидую и советую никому этого не делать, а идти своим путем, добиваться чего-то, потому что зависть всегда губит, она ничего хорошего не несет", - поделилась мыслями она.

Борьбу кто-то может назвать совершенно не женским видом спорта, но Алеся вряд ли тот человек, кто спорт понимает в его философии. Ведь спортивная борьба - это про личное развитие, ум и хладнокровие. Прямо в эти дни на молодежном чемпионате Европы в Албании от Беларуси выступает интересное и новое поколение спортсменок, которые уверенно заходят в текущий олимпийский цикл.

Алеся Гетманова: "Я верю в нумерологию. Я родилась 19 числа, а в нумерологии - это лидер и анализатор. А я всегда анализирую каждое свое действие, слово, решение. Что бы ни делал человек, это всегда к чему-то приводит, потому что есть какая-то цель. Мы владеем нашим разумом, а не он нами. Мы внедряем в мысли то, о чем мы думаем".