Смольский одержал победу на первом этапе Кубка Содружества в Сочи

Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в гонке преследования на первом этапе Кубка Содружества, который проходил в формате летнего биатлона на лыжероллерах в Сочи, информирует БЕЛТА.

На старт дистанции в 12,5 км бронзовый призер спринта Смольский уходил третьим в 17 секундах позади лидера. Белорус допустил одну ошибку на первом огневом рубеже, а по итогам второй стрельбы лежа вырвался вперед. Из десяти выстрелов на стойке Антон смазал один, что не помешало ему сохранить первое место. На финише Смольский почти на минуту опередил россиянина Никиту Поршнева, тройку призеров замкнул Олег Домичек.

Что касается результатов других белорусов, то Степан Данилов занял 13-ю позицию, Никита Лобастов - 16-й, Максим Воробей - 19-й, Илья Авсеенко, Александр Голяк, Алексей Логвинов и Павел Белько расположились на местах с 21-го по 24-е, Кирилл Бабуров стал 28-м, Денис Еремов - 31-й среди 35 участников.