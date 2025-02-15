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Смольский рассказал о своих эмоциях после спринтерской гонки на Кубке сильнейших спортсменов
В Раубичах продолжается Кубок сильнейших спортсменов.
Белорусы в гонке выступили просто блестяще. Антон Смольский завоевал золотую медаль, а Илья Авсеенко пришел к финишу третьим.
Антон Смольский, победитель спринтерской гонки Кубка сильнейших спортсменов по биатлону:
"Был свежий снег, а он притупляет быстрое скольжение. Из-за этого становится немного сложное движение. Это я почувствовал на третьем круге, когда сил осталось мало. А еще по ходу всей пристрелки было сложно, потому что ветер менялся. Каждый раз, когда подходил на пристрелку, была новая поправка, поэтому стрельба лежа была достаточно нервной, но аккуратной".
Субботняя программа турнира завершена, а 16 февраля состоятся гонки преследования.
Завершится Кубок сильнейших спортсменов 23 февраля. В этот день пройдут гонки с массовым стартом.