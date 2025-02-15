Смольский рассказал о своих эмоциях после спринтерской гонки на Кубке сильнейших спортсменов

"Был свежий снег, а он притупляет быстрое скольжение. Из-за этого становится немного сложное движение. Это я почувствовал на третьем круге, когда сил осталось мало. А еще по ходу всей пристрелки было сложно, потому что ветер менялся. Каждый раз, когда подходил на пристрелку, была новая поправка, поэтому стрельба лежа была достаточно нервной, но аккуратной".