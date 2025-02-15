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Смольский занял первое место на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах
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Биатлонист из Беларуси Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на Кубке сильнейших спортсменов, стартовавшем 15 февраля в Раубичах, сообщила БЕЛТА.
Медали в мужском спринте на 10 км разыгрывали 42 биатлониста, в том числе 8 представителей Беларуси. Лидер нашей команды Антон Смольский отработал на огневых рубежах без промахов и привычно был одним из самых быстрых на дистанции. Результат белоруса на финише не смог превзойти ни один из конкурентов - "золотым" для Антона стало время 24 мин. 34,3 сек.