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Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом 3,6 млн долларов
Первая ракета планеты белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,6 млн, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала Соболенко встречалась с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, занимающей 50-е место в мировом рейтинге, и победила - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (24-й номер рейтинга WTA) и датчанкой Кларой Таусон (38).
Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34) в стартовом поединке одолела украинку Ангелину Калинину (51) - 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, а сегодня уступила второму номеру мирового рейтинга польке Иге Свентек - 0:6, 2:6.
Год назад соревнования в Дубае выиграла итальянская теннисистка Ясмин Паолини, которая сегодня вышла в третий раунд. Нынешний турнир финиширует 22 февраля.