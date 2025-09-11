Стрелки Петрова и Сикан одержали победы во второй день открытого Кубка БФСС

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c5d501-3e4a-45c7-bc76-1c4e8d69709f/conversions/f29c247a-15f2-4d24-ad40-93a70998f911-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c5d501-3e4a-45c7-bc76-1c4e8d69709f/conversions/f29c247a-15f2-4d24-ad40-93a70998f911-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c5d501-3e4a-45c7-bc76-1c4e8d69709f/conversions/f29c247a-15f2-4d24-ad40-93a70998f911-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c5d501-3e4a-45c7-bc76-1c4e8d69709f/conversions/f29c247a-15f2-4d24-ad40-93a70998f911-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Александра Петрова и Анастасия Сикан победили во второй день открытого Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта, который проходит в Минске, сообщает БЕЛТА.

В четверг, 11 сентября, девушки разыграли два комплекта наград. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м лучший результат показала медалистка континентальных форумов Александра Петрова (242,0), второе место заняла чемпионка Европы-2025 Любовь Яскевич (238,7). Тройку лучших замкнула Зоя Дасько (219,8).

В стрельбе стоя из пневматической винтовки на 10 м победу одержала Анастасия Сикан (249,7), которая на полтора балла опередила россиянку Арину Балашову. Третьей стала еще одна белоруска Елизавета Гавриленко (227,1).