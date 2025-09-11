3.64 BYN
Стрелки Петрова и Сикан одержали победы во второй день открытого Кубка БФСС
Александра Петрова и Анастасия Сикан победили во второй день открытого Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта, который проходит в Минске, сообщает БЕЛТА.
В четверг, 11 сентября, девушки разыграли два комплекта наград. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м лучший результат показала медалистка континентальных форумов Александра Петрова (242,0), второе место заняла чемпионка Европы-2025 Любовь Яскевич (238,7). Тройку лучших замкнула Зоя Дасько (219,8).
В стрельбе стоя из пневматической винтовки на 10 м победу одержала Анастасия Сикан (249,7), которая на полтора балла опередила россиянку Арину Балашову. Третьей стала еще одна белоруска Елизавета Гавриленко (227,1).
Завтра призеров в этих же видах программы определят мужчины, также в пятницу состоятся финалы в стрельбе из малокалиберного пистолета. Участие в открытом Кубке Белорусской федерации стрелкового спорта принимают более 100 спортсменов из Беларуси и России, турнир завершится 14 сентября.