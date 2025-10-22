Тотальную дискредитацию принципов олимпийского движения продемонстрировала FIS

История незавоеванных наград - это, похоже, история современного олимпизма, а по сути история тотальной дискриминации. 21октбяря по итогам заседания в штаб-квартире Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, известная под аббревиатурой FIS, приняла решение не допускать до участия в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года ни лыжников, ни горнолыжников, ни фристайлистов из Беларуси и России. Таким решением лишь подчеркиваются истинные желания тех, кто на эти решения влияет, - власть и жажда денег.

Йоханнес Клебо - пятикратный олимпийский чемпион и по совместительству ярый нацист современного спорта, ибо как по-иному можно трактовать высказывание, неосторожно выпавшее из его рта, после недопуска к олимпийскому отбору белорусских и российских лыжников, фристайлистов и представителей других видов спорта.

Йоханнес Клебо, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (Норвегия)

Йоханнес Клебо, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (Норвегия):

"Я поддерживаю это решение. Оно соответствует тому, что я думаю по этому поводу. Русских следует держать подальше от нашего спорта. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение".

А вот что на самом деле скрывается за словами этого парня, который всю жизнь гоняет на лыжах и отталкивается от снега палками. И больше ничего не делает.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Они согласуют все со своим Олимпийским комитетом, Министерством спорта, с кураторами, а те в свою очередь подневольные перед правительством. Им дана команда не допускать".

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Я абсолютно не приемлю таких решений. Те комментарии, которые мы увидели в западных и прозападных средствах массовой информации, слова определенных членов совета, представляющих скандинавское лобби… Честно говоря, у меня когнитивный диссонанс по поводу тех заявлений, на которые люди опираются, потому что это вообще к спорту не имеет никакого отношения".

Очень показательно, кстати, и то, что о белорусских атлетах Клебо даже не вспоминает, чем подчеркивает абсолютно политически ангажированное решение. Тут главное насолить России.

Верхушка как структуры FIS, так и Международного союза биатлонистов захвачена скандинавскими странами. И говоря не очень красивым тюремным жаргоном, те же норвежцы сколотили "общак". И никого к нему не подпускают. А слова о некой борьбе за высшие идеалы - вранье и лицемерие.

Дмитрий Занин, тележурналист (Россия)

Дмитрий Занин, тележурналист (Россия):

"Честно говоря, ни секунды не сомневался в том, что итоговое решение FIS будет именно таким, потому что это слишком нишевые виды спорта. Лыжные гонки и биатлон, в котором 100 процентов будет принято ровно такое же решение, там есть несколько очень сильных стран: Норвегия, Финляндия, Швеция, без которых эти виды спорта работать не могут и которые на эти виды спорта оказывают очень сильное влияние. И если сейчас у них есть очень много стран, и две страны - Россия и Беларусь - в сторонке стоят, то когда они, предположим, нас допустят, то здесь раскол может приключиться огромный, и тогда вообще непонятно, что произойдет".

Решение FIS - вершина репрессий, но при этом наверняка одно из последних издыханий той репрессивной политики, которую в 2022 году начал последовательно вести Томас Бах - внук погибшего под Гродно солдата нацистской Германии. На дорожку убегая с кресла, немец - глава МОК солидно напакостил. Но тут встает следующий вопрос: что нам делать дальше?

Хоккей отцепили давно, биатлон тоже наверняка будет последователен с другими организациями, ибо там вообще у руля неуправляемая горстка викингов. А Международный союз конькобежцев до отбора как фигуристов, так и представителей конькобежного спорта допустил, хотя попутно вырезал двух наших лидеров - блестящих атлетов Доморацкую и Головатюка.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

"Политический момент, никто не может этого отрицать. И, как показывает это решение, даже Международный олимпийский комитет, невзирая на рекомендации о допуске, не может перекрыть решения, которые лоббируют скандинавы".

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Цель в жизни спортсмена - высшие достижения: стать чемпионом Европы, чемпионом мира, Олимпийских игр. Это мечта, и нас ее лишают. И лишает кто? Это нацисты, натуральные нацисты".