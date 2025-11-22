Триумф Беларуси в Японии - белорусы завоевали первые две золотые медали на Дефлимпийских играх

Первые две золотые медали завоевала Беларусь на Дефлимпиаде, а также бронзу в копилку сборной принесли борцы.

Шестой соревновательный день с участием сборной Беларуси на XXV летних Дефлимпийских играх принес стране первое золото. В семиборье Диане Прудниковой не было равных. На заключительный вид программы - бег на 800 м - Диана выходила, занимая второе место.

Главные соперницы, представительницы Словении и Украины, были очень близко. Важно было в забеге держаться этих девушек, с чем белоруска блестяще справилась. Финишный рывок словенки позволил выиграть лишь 1,5 секунды у Дианы, но этого было слишком мало, чтобы опередить по сумме баллов белорусскую семиборку.

Золотой белорусский почин буквально через час после Дианы поддержали пловцы. На планете Земля теперь не существует дефлимпийца, у которого было бы больше медалей Дефлимпийских игр, нежели у Оксаны Петрушенко. Гомельчанка завоевала золото на дистанции 100 м брассом. Столько же - 29 наград - у австралийки Синди Лу Бейли. Но Оксана уже послезавтра может стать самой титулованной спортсменкой Дефлимпиады, а Синди карьеру завершила.

Геворг Адамян чуть ранее блестяще проявил себя в греко-римской борьбе. 22 ноября у него две победы и заслуженная бронза в категории до 77 кг.