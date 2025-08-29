В Гродно игра "Немана" собрала под открытым небом более 1 тыс. зрителей

Нынешним летом Гродно в очередной раз показал себя городом, в котором особенно трепетно относятся к своей футбольной команде.

28 августа на центральной площади областного центра - Советской - вновь собралось больше тысячи зрителей, которые ярко поддерживали команду "Неман".

Все началось с уже традиционного шествия по главной пешеходной улице. Далее зрители перед игрой "Немана" против испанского "Райо Вальекано" разогрелись дискотекой, а затем все стали внимательно следить за событиями в Мадриде на большом экране. К сожалению, белорусский клуб уступил испанцам и завершил борьбу в Лиге конференций.

Но Гродно на протяжении лета от матча к матчу все больше и больше "заболевал" футболом, и наверняка уже на внутренней арене "Неман" ощутит эту зрительскую любовь.