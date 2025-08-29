3.69 BYN
В Гродно игра "Немана" собрала под открытым небом более 1 тыс. зрителей
Нынешним летом Гродно в очередной раз показал себя городом, в котором особенно трепетно относятся к своей футбольной команде.
28 августа на центральной площади областного центра - Советской - вновь собралось больше тысячи зрителей, которые ярко поддерживали команду "Неман".
Все началось с уже традиционного шествия по главной пешеходной улице. Далее зрители перед игрой "Немана" против испанского "Райо Вальекано" разогрелись дискотекой, а затем все стали внимательно следить за событиями в Мадриде на большом экране. К сожалению, белорусский клуб уступил испанцам и завершил борьбу в Лиге конференций.
Но Гродно на протяжении лета от матча к матчу все больше и больше "заболевал" футболом, и наверняка уже на внутренней арене "Неман" ощутит эту зрительскую любовь.
Таким образом, для белорусских клубов еврокубковая кампания завершена. Но впереди увлекательная развязка футбольного чемпионата Беларуси, где "Неман" будет сражаться за медали.