В Минске завершилась Неделя спорта и здоровья

В столице закончилась Неделя спорта и туризма. На протяжении нескольких дней в Минске проходили мастер-классы, квизы, презентации, встречи с известными спортсменами, а также масштабные спортивные соревнования.

Например, "Кроссовый биатлон" на лыжероллерной трассе "Дражня", который объединил 9 районов столицы. Также состязались команды школьников, их задача - бег 1 км, стрельба в положении лежа из винтовки.

Неделя спорта и здоровья - это настоящий спортивный форум, где каждый смог почувствовать себя чемпионом.

