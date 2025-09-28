В Минске завершилась Неделя спорта и здоровья

В столице закончилась Неделя спорта и туризма. На протяжении нескольких дней в Минске проходили мастер-классы, квизы, презентации, встречи с известными спортсменами, а также масштабные спортивные соревнования.

Например, "Кроссовый биатлон" на лыжероллерной трассе "Дражня", который объединил 9 районов столицы. Также состязались команды школьников, их задача - бег 1 км, стрельба в положении лежа из винтовки.