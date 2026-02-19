В Национальной школе красоты состоялась жеребьевка футбольной Высшей лиги сезона 2026 года

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола: "Глава государства объявил Год белорусской женщины. Женщина для нашей страны - это все. Это пример для нас, для мужчин. Поэтому символично, что мы проводим это мероприятие сегодня в Доме красоты. Насколько это все красиво смотрелось. И, конечно, символично, что саму жеребьевку проводила спортсменка года 2025 Алина Горносько. И верится в то, что Алина передаст свои силы нам, белорусскому футболу. И, наконец-то, мы начнем радовать наших болельщиков. Если брать жребий, то хочется посмотреть на наших новичков. Но я в целом считаю, что не будет ни одного тура, где бы ни было матча, который, наверное, стоило бы каждому из нас посмотреть".