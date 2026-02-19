3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Национальной школе красоты состоялась жеребьевка футбольной Высшей лиги сезона 2026 года
В Национальной школе красоты прошла жеребьевка футбольной Высшей лиги сезона 2026 года. Настоящим украшением стало дефиле белорусских красавиц в форме команд элитного дивизиона.
Судьбу матчей определяла лучшая спортсменка страны по итогам 2025-го Алина Горносько. В первом туре, который пройдет 22-24 марта, центральным поединком будет встреча "Славии" и минского "Динамо" - бронзового и серебряного призеров прошлого чемпионата.
Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола: "Глава государства объявил Год белорусской женщины. Женщина для нашей страны - это все. Это пример для нас, для мужчин. Поэтому символично, что мы проводим это мероприятие сегодня в Доме красоты. Насколько это все красиво смотрелось. И, конечно, символично, что саму жеребьевку проводила спортсменка года 2025 Алина Горносько. И верится в то, что Алина передаст свои силы нам, белорусскому футболу. И, наконец-то, мы начнем радовать наших болельщиков. Если брать жребий, то хочется посмотреть на наших новичков. Но я в целом считаю, что не будет ни одного тура, где бы ни было матча, который, наверное, стоило бы каждому из нас посмотреть".
Новый сезон в белорусском футболе официально стартует 28 февраля. В этот день на столичном стадионе "Динамо-Юни" пройдет матч за Суперкубок страны - "МЛ Витебск" сыграет против "Немана". Начало в 15:30.