3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
В Праге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра из-за сообщения об угрозе взрыва
В центре Праги эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра Palladium из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Novinky.cz.
"В связи с анонимным сообщением о заложенном взрывном устройстве мы эвакуировали торговый центр Palladium", - заявил представитель полиции. По его словам, эвакуированы сотрудники ТЦ и небольшое количество посетителей, поскольку многие магазины еще не открылись. "Мы просим граждан отложить визит в центр и следовать указаниям полиции на месте", - добавил он.
Для осмотра здания направлен специалист по обезвреживанию взрывных устройств. На место также прибыли пожарные, сотрудничающие с полицией.
По информации портала, сообщение об угрозе взрыва в ТЦ Palladium пришло по электронной почте, в нем говорилось, что взрыв должен произойти в 14:15 по местному времени.