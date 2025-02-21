В Праге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра из-за сообщения об угрозе взрыва

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В центре Праги эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра Palladium из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Novinky.cz.

"В связи с анонимным сообщением о заложенном взрывном устройстве мы эвакуировали торговый центр Palladium", - заявил представитель полиции. По его словам, эвакуированы сотрудники ТЦ и небольшое количество посетителей, поскольку многие магазины еще не открылись. "Мы просим граждан отложить визит в центр и следовать указаниям полиции на месте", - добавил он.

Для осмотра здания направлен специалист по обезвреживанию взрывных устройств. На место также прибыли пожарные, сотрудничающие с полицией.