В Сочи стартует Кубок Содружества по биатлону
Автор:Андрей Козлов
Звезды мирового биатлона выступят на олимпийском лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" в Сочи. Именно здесь 4 сентября с женской спринтерской гонки стартует 4-й сезон Кубка Содружества.
В числе участников и первая обладательница этого трофея - белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Смольская.
Андрей Козлов и Анна Эйсмонт работают на месте событий и приоткрывают закулисье первого дня. Подробности - в видео.