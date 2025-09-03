В Сочи стартует Кубок Содружества по биатлону

Звезды мирового биатлона выступят на олимпийском лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" в Сочи. Именно здесь 4 сентября с женской спринтерской гонки стартует 4-й сезон Кубка Содружества.

В числе участников и первая обладательница этого трофея - белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Смольская.