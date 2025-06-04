В турнире "Золотая ракетка - 2025" примут участие 17 команд

Соревнования, на которых зажигаются новые звезды белорусского спорта. 4 июня в центре нашего внимания Национальный командный турнир по теннису "Золотая ракетка - 2025". При поддержке Президентского спортивного клуба это уже 7 по счету розыгрыш.

На хардовые корты в столице выйдут 17 команд. Они разделены на 4 группы, а возраст участников не превышает 12 лет. Каждая дружина проведет по 9 поединков.

На протяжении 5 дней будет проходить групповой этап. Начало матчей в 9:30. Лидер по количеству побед на этом турнире за все годы проведения минская команда "Смена". Она 4 раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, но в прошлом году сместить фаворита сумела столичная дружина ГЦОР по теннису. В этом сезоне также ждем много интригующих игр.